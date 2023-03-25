نادي أبوظبي يستضيف منتخب سيدات باكستان لكرة القدم

يستضيف فريق نادي أبوظبي الرياضي للسيدات لكرة القدم في الساعة التاسعة والنصف مساء الأحد في مباراة ودية تقام على استاد زايد للكريكت في ابوظبي، منتخب باكستان للسيدات لكرة القدم الحائز على لقب وصيف البطولة الدولية الودية التي نظمها الاتحاد السعودي في يناير الماضي بمدينة الخبر والتي شهدت مشاركة منتخبات السعودية للسيدات بطل البطولة وباكستان الوصيف وجزر القمر، وموريشيوس حيث يعمل الاتحاد الباكستاني لكرة القدم لإطلاق أول دوري وطني للسيدات.

ويلعب فريق نادي ابوظبي الرياضي حامل لقب مسابقة دوري الدرجة الأولى للسيدات للموسم الكروي الحالي 2022-2023، بكامل لاعباته مواصلة لتألقه وسيطرته على لقب بطولة الدوري منذ اشهارها، استفادة من تأسيس كرة القدم النسائية بنادي ابوظبي الرياضي بمنطقة المشرف منذ عام،2005 وهو محتكر الالقاب الكروية النسائية على كافة المستويات المحلية والخليجية والعربية وتدربه المدربة سارة حسنين بطلة وهدافة منتخب مصر وإفريقيا التي تقود الفريق الذهبي للعام الثاني على التوالي.

اما المنتخب الباكستاني لكرة القدم النسائي الذي وصل البلاد منذ أسبوع في نطلق جولة له فهو الممثل النسائي في كرة القدم النسائية الدولية لباكستان والذي تم تشكيله في عام 2010 ولم يدخل بعد كأس آسيا للسيدات أو كأس العالم للسيدات، لكنه شارك في أربع نسخ من بطولة اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم للسيدات التي تُقام كل عامين بقيادة كابتن الفريق ماريا خان وفي القائمة فاطمة انصاري وهدافة الفريق نادية خان ومليكة النور وهجرة خان والمدرب عديل رزقي.