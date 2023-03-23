اتفاقية بين اتحاد الجولف و"بالمز الرياضية" لاستقطاب الموهوبين وتأهيلهم

وقع اتحاد الإمارات للجولف اتفاقية تعاون وشراكة مع شركة "بالمز" الرياضية، بهدف دعم اللاعبين الصغار وتطوير مستوياتهم في لعبة الجولف، واكتشاف واستقطاب المواهب الصغيرة، لبناء جيل جديد قادر على المنافسة بمختلف البطولات والمشاركات العالمية. وقال اللواء طيار (م) عبدالله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف، إن الاتفاقية تعمل على إعداد برامج لتطوير اللاعبين الإماراتيين بشكل خاص والمقيمين بشكل عام.

وأضاف: لدينا في الإمارات ما يؤهلنا للوصول بلعبة الجولف إلى العالمية، وكانت لدينا الرؤية لاستضافة بطولات داخل الدولة، وهو ما حققناه بالفعل، والآن، نتطلع لمزيد من الشراكات، وأبرزها مع شركة بالمز الرياضية.

وأكد الهاشمي أن اتحاد الإمارات للجولف، لديه العديد من البرامج لتطوير النشء، وهناك لاعبون إماراتيون، أصبحوا مميزين في المشاركات الخارجية، من خلال البرنامج الذي أطلقه الاتحاد بمشاركة 30 لاعبا، ووصل حاليا إلى 600 لاعب في عام واحد.

وقال فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية: نرحب بتوقيع الاتفاقية مع اتحاد الإمارات للجولف، إيمانا بدورنا الكبير في نشر الرياضة، ومنها لعبة الجولف، عن طريق استقطاب طلاب المدراس، ونأمل أن يمتد البرنامج لمزيد من المدارس في أبو ظبي، للمساهمة في نشر اللعبة واستقطاب المزيد من الموهوبين.