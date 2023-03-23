مالك «كنتري غرامر»: متفائلون بتحقيق اللقب الثاني على التوالي في كأس دبي العالمي

يثق المالك الشريك في الجواد «كنتري غرامر» بطل «كأس دبي العالمي» للعام الماضي، تشيس تشامبرلين، بأن «غرامر» قادر على تكرار إنجازه، وإهداء ملاكه فرحة الفوز بـ«الكأس» للعام الثاني على التوالي.

وقال تشامبرلين في تصريحات صحافية: «شاهدته يتدرب على مسار (ميدان)، ويبدو بحالة جيدة، ونتطلع بتفاؤل إلى أمسية السبت، ونعتقد أنه قادر على إهدائنا مشاعر الفرح والدموع ذاتها التي حققناها معه العام الماضي بعد أن فاز بكأس دبي العالمي».

وأوضح: «تجولت أمس في أرجاء مضمار ميدان، وبمجرد أن وطئت أرض المضمار، قفزت إلى ذاكرتي مشاعر الفرح والدموع بتتويج (كنتري غرامر) بكأس دبي العالمي للعام الماضي، أحب هذا الحصان، فهو يعني العالم بالنسبة لنا».

يذكر أن «كنتري غرامر» كان حل وصيفاً العام الماضي في كأس السعودية، في تجربة أثمرت عند توجهه إلى دبي عن تتويجه بلقب «كأس دبي العالمي»، قبل أن يعاود الجواد السعودي الكرة في 2023، بالتوجه أولاً إلى السعودية التي حل في سباقها فبراير الماضي وصيفاً خلف بطل السباق الجواد الياباني «بانثالاسا»، ثم توجه الجوادان معاً إلى دبي حيث يستعدان للمنافسة على لقب الشوط التاسع والرئيس كأس دبي العالمي في النسخة 27 السبت المقبل، في ظل طموحات مشروعة لـ«كنتري غرامر» لحصد اللقب الثاني على التوالي، ومعادلة إنجاز نجم «غودولفين» الجواد «ثندر سنو» بطل نسختي 2018 و2019، الوحيد الذي نجح في تحقيق لقبين على التوالي.

«كنتري غرامر» يريد معادلة إنجاز جواد غودولفين «ثندر سنو» الوحيد الذي أحرز لقبين على التوالي في كأس دبي العالمي.