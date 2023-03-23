الدوخي عضواً في «مدينة الدراجة العربية»

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات تشكيل لجنة جديدة خاصة بجائزة مدينة الدراجة العربية، والتي تهدف إلى نشر ثقافة رياضة الدراجات واختيار المدينة المثلى في الوطن العربي.

ويرأس اللجنة السعودي عبدالله الوثلان، وتضم في عضويتها كلاً من: الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات ياسر الدوخي، والأمين العام للاتحاد العربي للدراجات إسماعيل الحوسني، والتونسي نوفل المرشاوي، وعن السيدات ريم الصايغ من السعودية.

وأكد ياسر الدوخي أن هدف اللجنة الجديدة وضع الأسس والمعايير الصحيحة لاختيار المدينة المثلى عربياً في دعم رياضة الدراجات عن طريق توفير سبل ممارستها من مسارات خاصة للدراجين، وكل شرائح المجتمع، إضافة إلى توفير مضمار خاص برياضة الدراجات، وتنظيم الفعاليات والبطولات السنوية، والسباقات المجتمعية التي تدعم رياضة الدراجات.

وأشار الدوخي إلى أن اللجنة ستبدأ أعمالها من الشهر المقبل، إذ سيكون هناك اجتماعات لتحديد آليات الاختيار ووضع الأهداف الرئيسة للجنة، والتي تتمثل في تشجيع المدن العربية على توفير سبل دعم ممارسة رياضة الدراجات.