نادي ساوثبورت الأسترالي يطلع على تجربة «دبي البحري» و«الفيكتوري»

قام وفد من نادي ساوثبورت لليخوت بمدينة غولد كوست في مقاطعة كوينزلاند الأسترالية، بزيارة إلى مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في إطار تعزيز العلاقات المشتركة وتفعيل برامج التعاون المشترك بين الناديين.

وحرص كل من: عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية علي بن ثالث، والمدير التنفيذي للنادي محمد الفلاحي، على الترحيب بالوفد الزائر الذي زار واجهة دبي هاربور التي تحتضن مقر النادي وإدارة الفيكتوري في جبل علي. وضم وفد نادي ساوثبورت لليخوت كلاً من: المدير العام للنادي بريت جيمس، ومدير الواجهة البحرية مارك ريديل، حيث جرى خلال الزيارة تبادل وجهات النظر حول تفعيل الاتفاقية وبحث التعاون المشترك.