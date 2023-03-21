أرتور جورجي يرفض عرضاً من نادٍ في دوري المحترفين

أكد المدرب البرتغالي أرتور جورجي تلقيه عرضاً من أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لتولي تدريبه بداية من الموسم المقبل.

وذكر أرتور جورجي لصحيفة «ريكورد» البرتغالية أن نادياً إماراتياً دخل في مفاوضات معه لتولي تدريبه، لافتاً إلى أنه ملتزم بعقده مع سبورتينغ براغا.

وأوضح جورجي أنه رفض العرض الإماراتي مشدداً على أن عقده مع النادي البرتغالي يمتد حتى 2024، مشيراً إلى أنه لديه مشروعاً يرغب في استكماله مع النادي الذي منحه فرصة العمل للمرة الأولى في دوري الدرجة الأولى بالبرتغال.

وأضاف المدرب البالغ من العمر 51 عاماً أن العرض حقيقي وليس مجرد شائعة، وقال: «لدي تصميم كبير على الاستمرار مع براغا وأعلم ما ينتظرني هنا وما أرغب في الوصول إليه».

يذكر أن أرتور جورجي تولى تدريب سبورتينغ براغا بداية من الموسم الحالي، بعدما تم تصعيده من الفريق الثاني، كما سبق له تدريب فرق تحت 23 سنة وتحت 19 سنة وتحت 15 سنة في النادي البرتغالي، بينما قاد كلاً من: ليميانوس وتيرسينسي في دوري الدرجة الثانية البرتغالي. ويحقق سبورتينغ براغا نتائج جيدة في الموسم الحالي باحتلاله المركز الثالث في لائحة ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 56 نقطة خلف المتصدر بنفيكا 68 نقطة والثاني بورتو 58 نقطة.