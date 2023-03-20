«غنتوت» بطلاً لكأس رئيس الدولة للبولو

أحرز فريق «غنتوت بولو» لقب النسخة الـ23 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، للموسم الرياضي الحالي، إثر فوزه على فريق «الإمارات بولو» 17-13 في المباراة النهائية.

وأقيمت منافسات البطولة على ملاعب نادي غنتوت، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف اتحاد الإمارات للعبة.

وأحرز فريق «أبوظبي بولو» المركز الثالث والميدالية البرونزية بفوزه على فريق ذئاب الحبتور 9-8.

وأدار المباراتين طاقم الحكام الدولي المكوّن من بيتر رايت وجاسون ديكسون وسانتياغو.

وتوج الفائزين الشيخ محمد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخة عائشة بنت راشد المعلا، بحضور مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي صالح الجزيري، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت سعيد المنصوري، والمدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي أحمد القبيسي، والمدير التنفيذي لنادي غنتوت خالد المرزوقي.

وأشادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قائد فريق «الإمارات بولو»، بالنجاح الكبير للمهرجان الختامي للبطولة، وبالمستوى الفني للمباريات.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة الإيجابية لأبرز نجوم اللعبة، وتقدمت سموها بالتهنئة إلى فريق «غنتوت بولو» على تتويجه باللقب، حيث قدم مستويات مميزة بمشاركة نخبة من اللاعبين.

وأكدت سموها أن الاحتفالية الختامية للبطولة كانت مميزة للغاية، بعد التخطيط الجيد لها، خصوصاً من ناحية الحضور المميز، لافتة إلى أن كل من شارك في البطولة فائز؛ حيث تكفي المشاركة في الحدث الغالي على الجميع.