ذهبية وبرونزية لـ «سيدات أبوظبي لرفع الأثقال» في كأس الإمارات

حصد نادي أبوظبي لرفع الأثقال، أول من أمس، ذهبية وزن 71 كغم، وبرونزية وزن 81 كغم للسيدات، في اليوم الأول من بطولة كأس الإمارات التي نظمها اتحاد اللعبة، بمدرسة الاتحاد الخاصة في دبي، بمشاركة 75 لاعباً ولاعبةً، واختتمت أمس.

وحلقت باولا غارسيا لاعبة نادي أبوظبي بذهبية 71 كغم، لتهدي النادي أول ميدالية في تاريخه، بأول مشاركة له أيضاً في بطولة رسمية، بينما تمكنت زميلتها أنجيلا هيل من الحصول على الميدالية البرونزية لوزن 81 كغم، فيما حققت لاعبات النادي أسماء أحمد المركز الـ10 في وزن 71 كغم، وناشيبا ناكاييزا ومريم سلطان المركزين الخامس والسابع في وزن 59 كغم على التوالي.