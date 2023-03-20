سالم عبدالرحمن بطل «تقويم الرياض» للشطرنج

أحرز لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، المركز الأول في بطولة «تقويم الرياض» للشطرنج، بعدما نجح في حصد ثماني نقاط في تسع جولات، بعد الفوز في سبع مباريات، والتعادل في مباراتين ليحصد جائزة المركز الأول وقدرها 300 ألف ريال.

وجاء الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين في المركز الثاني، برصيد 7.5 نقاط بكسر التعادل عن مواطنه أدهم فوزي الثالث الذي حقق الرصيد نفسه من النقاط.

وجاء لاعب المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية عمران الحوسني في المركز الـ13 بست نقاط، فيما جاء لاعب نادي الشارقة للشطرنج عمر نعمان في المركز 26 برصيد 5.5 نقاط، فيما حلت لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج روضة السركال في المركز 38 بخمس نقاط.