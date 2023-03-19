أفنان موسى تحلّق بلقب مهرجان أبوظبي للسيدات للقدرة

فازت الفارسة أفنان إبراهيم موسى بلقب مهرجان أبوظبي للسيدات للقدرة، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 128 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسمت الفارسة أفنان اللقب على صهوة الجواد «بركة أليخيدو»، المملوك لإسطبلات المغاوير، بعدما جاءت في المركز الرابع في المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً بزمن قدره 1:11:04 ساعة، ثم تقدمت إلى الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً بزمن قدره 51:05 دقيقة، وحافظت على المركز الأول في المرحلة الثالثة لمسافة 20 كيلومتراً بزمن بلغ 41:40 دقيقة، وأكدت صدارتها وفوزها باللقب بحصولها على المركز الأول في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً بزمن قدره 37:15 دقيقة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة شارينا أحمد الفلاسي، على صهوة الجواد «فينيتا»، المملوك لإسطبلات المغاوير، بعدما جاءت في المركز السادس بالمرحلة الأولى بزمن قدره 1:11:30 ساعة، وتقدمت إلى المركز الثاني في المرحلة الثانية بزمن قدره 51:07 دقيقة، وتمسكت بالمركز الثاني في المرحلة الثالثة بزمن قدره 41:27 دقيقة، وأنهت السباق في الوصافة بزمن بلغ 38:26 دقيقة.

وحلت في المركز الثالث الفارسة نورة حمد القبيسي، على صهوة الجواد «إيزي بلاي كومبيت»، المملوك لإسطبلات البوادي، بعدما جاءت في المركز الـ22 بالمرحلة الأولى، مسجلة زمناً قدره 1:12:52 ساعة، وتقدمت إلى المركز الثالث في المرحلة الثانية بزمن قدره 50:04 دقيقة، ثم تراجعت إلى المركز الخامس في المرحلة الثالثة بزمن بلغ 42:28 دقيقة، قبل أن تصعد إلى المركز الثالث مجدداً في المرحلة الرابعة بزمن قدره 37:26 دقيقة.