الدوخي: إنجاز المنصوري يحدث للمرة الأولى في تاريخ الدراجات الإماراتية

اعتبر الأمين العام لاتحاد الدراجات ياسر الدوخي، أن الإنجاز الذي حققه دراج المنتخب الوطني أحمد المنصوري، يحدث للمرة الأولى في تاريخ الدراجات الإماراتية، باحتلاله المركز 18 بين نخبة لاعبي العالم في كأس الأمم للمضمار التي أقيمت في مصر وانتهت أمس، بوجود 550 دراجاً، يمثلون 50 دولة.

وحقق أحمد المنصوري دراج المنتخب الوطني إنجازاً تاريخياً باحتلاله المركز الـ18 من بين 24 لاعباً شاركوا في السباق النهائي للأومنيوم، عقب تأهله التاريخي من التصفيات الأولية ليكون ضمن أفضل الدراجين في العالم، ليضيف المزيد من النقاط إلى رصيده، مواصلاً السعي نحو تحقيق حلم التأهل الأولمبي إلى باريس 2024.

ودخل اللاعب تاريخ الدراجات الإماراتية، كونه أول لاعب يشارك في نهائيات كأس الأمم للمضمار، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد والمشاركة في هذه البطولة، حيث شاركت فيها أكثر من 50 دولة و8 أندية محترفة على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة.

وقال الدوخي لـ«الإمارات اليوم»: «فخورون بإنجاز أحمد المنصوري، وحقق العديد من الإيجابيات بمشاركته وتأهله التاريخي، أبرزها الاحتكاك مع نخبة دراجي العالم، والمنافسة معهم في هذا المحفل العالمي».

وأضاف: «إنجاز تاريخي يضاف إلى سجل إنجازات الدراجات الإماراتية، ويؤكد أنها على الطريق الصحيح، كما كان للتحكيم الإماراتي حضور في البطولة من خلال الحكمين الدوليين سيف الشرقي، وعبدالله الحوسني».