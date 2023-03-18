والش: مذاق الفوز في أمسية «كأس دبي العالمي».. «سحري»

أكد المدرب الإيرلندي برايندن والش، أن مذاق الفوز في ألقاب أشواط أمسية «كأس دبي العالمي» أمر سحري، في ظل طموحات المدرب لتسجيل انتصاره الثالث في الأمسية، بعد تتويجه بلقبي بطولتي «ديربي الإمارات» في نسخة 2019 مع الجواد «بلاس كيو بارفيه»، و«القوز سبرينت» في نسخة 2021 مع الجواد «إكسترافاغانت كيد».

ويتطلع والش في 25 مارس المقبل، إلى تكرار الفوز في بطولة السرعة (القوز سبرينت)، المخصصة لخيول الفئة الأولى «جروب1» لمسافة 1200 متر عشبي، ويتكل برايندن في تحقيق طموحاته والعودة لمعانقة المجد في أمسيات «كأس دبي العالمي» على خدمات الحصان «كازاديرو».

وعلق برايندن على أهمية الانتصار في أمسيات «كأس دبي العالمي» بقوله في تصريحات صحافية: «أحمل ذكريات جميلة عن دبي، خصوصاً أن طعم الانتصار في بطولات أمسية (كأس دبي العالمي) يشبه السحر، ولا يضاهى، بعد أن سبق لي تذوق الفوز في مناسبتين جاءت الأولى في (ديربي الإمارات) 2019، البطولة المخصصة لخيول الفئة الثانية (جروب2)، والمانحة لنقاط تمهد الطريق إلى (ديربي كنتاكي) الأميركي الشهير، وأتبعت في 2021 بلقب بطولة السرعة (القوز سبرينت) لخيول الفئة الأولى (جروب1)، والطامح لتكرار هذه التجربة في نسخة 2023 مع الجواد (كازاديرو)».

وأوضح: «تفاصيل كثيرة أحفظها في مخيلتي عن انتصاري الأول بأمسيات (الكأس) في دبي قبل أربع سنوات، مع الجواد (بلاس كيو بارفيه) في انتصارٍ جاء كالسحر بعد أن تمكن الجواد من شق طريقه في الأمتار الأخيرة نحو الفوز».

وأضاف: «لم أحظَ بفرصة السفر إلى دبي في نسخة 2021، ومرافقة الجواد (إكسترافاغانت كيد) الذي قدم أداءً رائعاً نحو الفوز في بطولة (القوز سبرينت) بفارق نصف طول عن أقرب منافسيه، إلا أن فرحتي كان عظيمة في انتزاع فوزٍ جديد في أمسيات كأس دبي».

وعن حظوظ المنافسة في نسخة 2023، قال والش: «هناك أوجه تشابه بين (إكسترافاغانت كيد) و(كازاديرو)، رغم فارق العمر والخبرة بينهما، كون (إكسترافاغانت كيد) توج في (القوز سبرينت) وهو بعمر ثماني سنوات، مقارنة بعمر خمس سنوات لـ(كازاديرو)، إلا أن الطموحات كبيرة في القدرة على حصد فوز مجدداً نظراً لسجل (كازاديرو) الفائز في ثلاث مناسبات من أصل مشاركاته السبع في عالم السباقات، من ضمنها انتصاره في سباق (نيركتيك ستيكس) لخيول الفئة الثانية (جروب2)، الذي جرى على مضمار (وودباين) الكندي صيف العام الماضي)».

وتابع: «رغم أن (كازاديرو) خاض سباقه الأخير على مسافة أقصر، إلا أن جميع انتصاراته في عالم السباقات جاءت على مسافة 1200 متر التي سيخوض عليها سباق (القوز سبرينت) في دبي».

وأشار والش إلى هوية الفارس الذي سيتولى قيادة (كازاديرو) في أمسية 25 مارس، وقال: «سيتولى الفارس تايلر جافاليوني، الفائز في العديد من سباقات الفئة الأولى، قيادة (كازاديرو) في دبي، ورغم أنها المرة الأولى التي تجمع تايلر بالجواد، إلا أن الخبرات التي يملكها الفارس في ظل مشاركاته الطويلة بعالم السباقات، تمنحه الكفاءة في التعامل مع قدرات (كازدايرو)».

يذكر أن برايندن والش سبق له العمل مع فريق «غودولفين» العالمي في دبي، قبل التوجه للعمل مدرباً مستقلاً بدايةً من عام 2011، وأتبعه بحصده الانتصار الأول في السباقات عام 2012، مواصلاً مسيرته الحافلة في عالم التدريب، حتى بلغت ذروتها العام الماضي، بحصد الخيول التي يشرف على تدريبها 80 انتصاراً.

برايندن والش:

• «هناك أوجه تشابه بين (إكسترافاغانت كيد) و(كازاديرو) رغم فارق العمر والخبرة».

المدرب الإيرلندي برايندن والش بالأرقام

■ بداية مسيرته التدريبية: 2011

■ مشوراه يتضمن: 3429 سباقاً

■ مركز أول للجياد التي أشرف على تدريبها: 526 فوزاً.

■ مركز ثانٍ للجياد التي أشرف على تدريبها: 489 مرة.

■ مركز ثالث للجياد التي أشرف على تدريبها: 443 مرة.

إجمالي الجوائز المالية للجياد الفائزة: 36.80 مليون دولار.