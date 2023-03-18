الشغف بكأس دبي العالمي ينتقل إلى مشاهير الكرة العالمية

بات كأس دبي العالمي، الأمسية الأشهر في العالم لسباقات الخيل، حدثاً رياضياً له أهميته الكبرى على مستوى العالم، ليس فقط بالنسبة للمتخصصين في سباقات الخيل، بل امتد إلى مشاهير الرياضة العالمية، منهم نجوم بارزون في الكرة سواء سابقون أو حاليون. وتجذب أمسية كأس دبي العالمي التي تقام 25 الجاري، أكثر من 60 ألفاً لحضور السباقات المثيرة، كما تعد الأغلى من حيث قيمة الجوائز المالية، والتي تتعدى 30 مليون دولار.

ويحفل تاريخ الكأس منذ انطلاق نسخته الأولى عام 1996 باهتمام إعلامي عالمي واسع، ما انعكس على اجتذاب مشاهير ونجوم العالم لمتابعة منافساته أو للمشاركة ضمن فعالياته.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والسياسة والاقتصاد والرياضة على حضور الأمسية الرائعة والأكثر شهرة في العالم، وفي السنوات الماضية ظهر عدد هائل من هؤلاء المشاهير، وكان لتوافد نجوم كرة القدم الذين حضروا كأس دبي العالمي، صداه الكبير لدى الجماهير العالمية، ووسائل الإعلام المختلفة التي سلطت الضوء على هذه الكوكبة من النجوم.

وكان نجم الكرة الإنجليزية الأسبق، مايكل أوين، أحد أبرز المشاهير الذين تواجدوا في كأس دبي العالمي، ليس فقط لمتابعة الفعالية، بل شارك في السباقات، وحضر برفقة زوجته وأبنائه. وكانت فرحة أوين كبيرة جداً حين تمكن الحصان الذي يمتلكه «براون بانثر» من الفوز بلقب الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي»، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3» لمسافة 3200 متر عشبي، في نسخة 2015.

ويُعد مايكل أوين من المتيمين بالخيول منذ أن كان لاعباً. وتشارك زوجة أوين، لويز بونسال، هذا الاهتمام مع زوجها، ودمعت عينا أوين في سنة ‬2011 حين فاز جواده «براون بانثر» في سباق «رويال أسكوت» الشهير، الذي يعد أحد أشهر السبـاقات في بريطانيا.

ومن مشاهير كرة القدم أيضاً، الذين حضروا الفعاليات في «ميدان»، كان لاعب تشلسي والمنتخب الويلزي الأسبق فيني جايمس، برفقة زوجته، لمتابعة النسخة الـ20 من السباق. وإلى جانبهم هناك عشاق حقيقيون من لاعبين ومدربين لكرة القدم للخيول وسباقاتها، خصوصاً البريطانيين منهم، إذ يمتلكون خيولاً خاصة بهم، ويحضرون السباقات ويشجعون بكل شغف، وحضورهم للخيول يلفت ويدفع عشاق كرة القدم لمتابعة الخيول أيضاً.

• نجم المنتخب الإنجليزي السابق مايكل أوين تذوق طعم الفوز في سباقات كأس دبي العالمي من خلال الجواد «براون بانثر» الفائز بلقب كأس دبي الذهبي في نسخة 2015.

الأسطورة الراحل مارادونا حرص على حضور الحدث العالمي

تبرز ضمن قائمة المشاهير التي سبق لها متابعة النسخ الماضية من كأس دبي العالمي، أسطورة الكرة العالمية الراحل، الأرجنتيني دييغو مارادونا، الذي حرص على متابعة الكأس، منها نسخة 2012، التي سجلت فوز حصان غودولفين «مونتوريسو» بالشوط التاسع والرئيس «كأس دبي العالمي».

وارتبط الراحل بعلاقة حب وعشق لدولة الإمارات، حيث ظل مقيماً فيها لسنوات طويلة، قاد فيها فريقَي الوصل والفجيرة، وشهدت العديد من القصص المميزة للراحل، والمواقف الإنسانية، وكذلك أسهم في اكتشاف مواهب كروية. وكان مارادونا عُين سفيراً رياضياً لدبي لفترة طويلة.

أسطورة الكرة العالمية الراحل مارادونا خلال حضوره نسخة سابقة لكأس دبي العالمي. من المصدر

محمود الخطيب انبهر بميدان وروعة تنظيم كأس دبي العالمي

حضر رئيس النادي الأهلي المصري، وأحد أشهر نجوم الكرة السابقين للكرة المصرية والعربية، محمود الخطيب، فعاليات نسخة 2017. وأبدى وقتها إعجابه الشديد بالحدث، وقال في تصريح صحافي: «ما رأيته في كأس دبي العالمي للخيول منذ لحظة وصولي إلى مضمار السباق في ميدان، وحتى نهاية أحداث السباق كان شيئاً عظيماً في ظل حضور ما يزيد على 70 ألف متفرج من مختلف الجنسيات، تفاعلوا مع السباق».

ووصف الخطيب تنظيم كأس دبي العالمي بأنه يفوق تنظيم أي بطولة رياضية عالمية شاهدها أو حضرها في أي مكان بالعالم، وقال إن ذلك «يمثل نجاحاً للعرب، ويؤكد قدرتنا على تنظيم وتقديم أحداث بهذا المستوى العالمي المشرف».