بطولة دبي ماسترز الدولية الثالثة للطيران اللاسلكي في حديقة الخور

تنطلق، غداً الجمعة، منافسات بطولة دبي ماسترز الدولية الثالثة للطيران اللاسلكي الحر "فئة الهليوكبتر" للمحترفين والتي تقام في حديقة الخور في دبي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبمشاركة أبرع الطيارين في العالم، على مدار ثلاثة أيام.

وتقام البطولة بدعم من مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع المؤسسات والحكومية والاتحادية وفي مقدمها بلدية دبي وشرطة دبي وتليفزيون دبي وهيئة الطرق والمواصلات واسعاف دبي تحظى باهتمام محلي وإقليمي ودولي كبير.

وقال مدير البطولة طارق السعدي في تصريحات صحافية: "إن عشاق اللعبة في العالم سوف يتابعون الحدث لحظة بلحظة من خلال قنوات دبي الرياضية التي حرصت على تغطية البطولة وتوفير كل سبل الانتشار والنجاح لها".

وأضاف ان "اللجنة المنظمة بذلت قصارى جهدها لتخرج البطولة في ابهى صورة لتعكس الوجه الحضاري والرياضي لدولتنا الغالية"، مشيرا الى ان "الجميع يضع نصب أعينه الثقة التي أولاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لهم ولذلك نعمل بروح الفريق الواحد لنضاعف من النجاحات التي يمكن تحقيقها".

وحول برنامج البطولة قال السعدي "ستنطلق منافسات الجولة الأولى في العاشرة الربع صباح الجمعة في المنطقة المواجهة لمدينة الطفل بحديقة الخور وتستمر حتى الثانية عشرة والنصف ثم تستأنف المنافسات في الثانية بعد الظهر وحتى الرابعة عصرا وفي اليوم الثاني من البطولة ستبدأ الجولة الأولى في التاسعة والربع صباحا وحتى الحادية عشرة والنصف ثم يمنح الجميع فترة راحة للغداء والصلاة ثم تستأنف الجولة الثانية بعدها في الرابعة عصرا يستمتع الحضور بعرض جماعي افتتاحي لكافة الطيارين".

اما اليوم الختامي، الاحد المقبل، ستقام الجولة الأولى في التاسعة والربع بعدها يتم اختيار افضل خمسة طيارين ليتم التنافس فيما بينهم لأختيار افضل طيار بطل نسخة دبي ماسترز 2023 .

وقال: "لدينا ثلاثة طيارين سوف يمثلوننا في الحدث وهم تامر الشامسي وعبد الله الريس وجاسم الكتبي ووهم جاهزون ولديهم حظوظ كبيرة وكل ما نأمله ان يستمتع جمهور الحضور والمتابعين لها عبر قنوات دبي الرياضية".

