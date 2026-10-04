حمدان بن محمد: طيار «فلاي دبي» جسّد أعلى درجات الشجاعة والحرص على حياة الناس

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، طيار «فلاي دبي» سميت ماتشهار، الذي جسّد أعلى درجات الشجاعة والمسؤولية والحرص على حياة الناس.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «أثناء زيارة سميت ماتشهار.. طيار (فلاي دبي) الذي جسّد أعلى درجات الشجاعة والمسؤولية والحرص على حياة الناس».

وأضاف سموه: «له منا ومن قيادة الدولة كل التقدير والثناء.. فخورون بأن يكون جزءاً من فريقنا.. وجزءاً من قصة وطننا.. وجزءاً من تجربتنا الإنسانية في دولة الإمارات.. وطن المحبة.. ووطن السلام.. ووطن الحياة».

حمدان بن محمد:

• فخورون بأن يكون سميت ماتشهار جزءاً من فريقنا.. وجزءاً من قصة وطننا.