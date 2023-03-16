مونديال «الشاطئية» في الإمارات يقام نوفمبر المقبل

صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال جلسته التي عُقدت أول من أمس في العاصمة الرواندية كيغالي، على هامش اجتماع الكونغرس الـ73 المقرر عقده اليوم، على موعد إقامة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية – الإمارات 2023، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 26 نوفمبر المقبل في دبي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أعلن في وقت سابق عن فوز ملف الإمارات باستضافة هذه البطولة العالمية، بعد تفوقه على الملفات الأخرى، حيث تُعد هذه الاستضافة هي الثانية لدولة الإمارات، بعد نسخة 2009 التي أقيمت في دبي، والتي شهدت تتويج منتخب البرازيل بلقب البطولة على حساب سويسرا.

ويُولي مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم أهمية كبرى لهذه الاستضافة، من خلال تشكيله فرق عمل وعقد اجتماعات دورية مع مختلف الجهات والمؤسسات الداعمة من أجل التحضير المناسب لهذه البطولة، التي ستشهد مشاركة نخبة المنتخبات العالمية، وستحظى بمتابعة جماهيرية وتغطية إعلامية كبيرة.

في جانب آخر يستهل المنتخب اليوم، مشواره في كأس آسيا 2023، وذلك بمواجهة أوزبكستان على ملعب جومتيم آرينا، بينما يلتقي إيران مع ماليزيا، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية. وكان المنتخب أكمل استعداداته للمشاركة في البطولة التي تستضيفها مدينة باتيا التايلاندية من 16 إلى 26 الجاري، بمشاركة 16 منتخباً.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الكرة الشاطئية، علي حمد، في تصريح صحافي: «ثقتنا كبيرة بجميع اللاعبين، وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الافتتاحية، التي ستمثل حافزاً معنوياً كبيراً لمشوارنا في البطولة».

وأضاف: «نطمح إلى تحقيق إنجاز رياضي جديد لكرة القدم الشاطئية الإماراتية خلال هذه المشاركة، ولدينا يقين بأننا نستطيع تحقيق ذلك بالروح القتالية للاعبين التي تُعد سمة أساسية تُميز هذا المنتخب».

يذكر أن المنتخب سبق له المشاركة ثماني مرات في البطولة القارية، ونجح في حصد لقبها مرتين عامي 2007 و2008، والوصيف مرتين في 2017 و2018.