سعيد جمعة: الدوري «ماركة عيناوية»

قال مدافع العين سعيد جمعة، إن «الزعيم» قادر على المحافظة على لقب دوري أدنوك للمحترفين الذي حققه في الموسم الماضي، مؤكداً أن مصير «البنفسجي» في النسخة الحالية بيده ولديه مواجهة مباشرة مع متصدر الترتيب شباب الأهلي، وأخرى مع مطارده الوصل، والانتصار فيهما إلى بقية اللقاءات الأخرى من شأنه أن يبقي درع البطولة في العين.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن فريق العين هو الوحيد الذي فاز باللقب في نسختين متتاليتين في عصر الاحتراف في 2011-2012 و2012-2013، وأكد أن الفوز باللقب «ماركة عيناوية»، على حد تعبيره، وسيعملون على تحقيقه، وقال: «حافظنا من قبل على اللقب، وسنجتهد لنكرر ما فعلناه في السابقة مرة أخرى».

وكان سعيد جمعة قد حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للعودة إلى التدريبات الجماعية، بعد أن تعافى بشكل كامل من العملية الجراحية التي خضع لها في منتصف يناير الماضي لتنظيف غضروف الركبة، وغاب على أثرها عن «الزعيم» قبل أن يعود للتدريبات كآخر اللاعبين المصابين في كشف الفريق.

وأعرب سعيد عن تقديره للجهاز الطبي وإدارة الفريق والمسؤولين في النادي على الاهتمام به منذ لحظة إصابته مروراً بالبرنامج التأهيلي قبل العودة للتدريبات الجماعية، وأكد أن الالتزام بتوجيهات الجهاز الطبي والبرنامج التأهيلي ساعده على العودة في توقيت مهم، بعد أن أصبح فريقه يحتاج لجهود جميع اللاعبين لخوض ما تبقى في البطولات الثلاث التي يتنافس فيها الفريق.

وقال سعيد جمعة: «لقد كانت العملية الجراحية مختصة بتنظيف الغضروف وسببت احتكاكاً في العظم، وقرر الجهاز الطبي أن أخضع لعملية جراحية وأنا مسرور لأنها تكللت بالنجاح، وحصلت الآن على التصريح الطبي للمشاركة في التدريبات الجماعية، لكن بكل تأكيد في ما يخص المباريات الرسمية فإنه أمر يعود لمدرب الفريق سيرجي ريبروف».

واعتبر سعيد جمعة أن عودته جاءت في توقيت مهم، وقال: «الفريق يؤدي بشكل جيد وفاز في آخر مباراة على الوحدة بثلاثية نظيفة، بالتأكيد نحن نتطلع للاستمرار في حصد النقاط وتنتظرنا مواجهات قوية ويجب أن نكون فيها على قدر التحدي، ونرغب في أن نحافظ على لقب الدوري».

وأشار لاعب فريق العين إلى أنه سيضاعف من اجتهاده في التدريبات من أجل العودة لقائمة الفريق، لافتاً إلى أنه من المبكر جداً الحديث حول عقده الذي ينتهي الصيف المقبل مع «الزعيم»، وقال: «العين بيتي وأنا عيناوي».

العين ينهي «مكافأة السعادة» ويفتح ملف النصر

استأنف فريق العين تحضيراته على ملعبه، استعداداً للمواجهة المهمة التي تنتظر الفريق أمام ضيفه النصر ضمن الجولة 20 لدور أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد انتهاء الراحة القصيرة التي كان قد منحها الجهاز الفني بقيادة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف للاعبين كمكافأة على انتصارهم خارج الديار في «كلاسيكو أبوظبي» أمام الوحدة بثلاثية نظيفة.