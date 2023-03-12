هدف يحرم الشارقة الفوز على بطل آسيا في «خليجي اليد»

حرم فارق الهدف فريق الشارقة من تحقيق الفوز على بطل «آسيا» الكويت الكويتي، بعد أن نجح الفريق الكويتي في انتزاع فوز صعب، جاء بنتيجة (29-28)، أمس، ضمن المجموعة الثانية، في ثانية جولات دوري مجموعات بطولة مجلس التعاون الخليجي الـ39 لأبطال الكؤوس، المقامة حالياً على صالة مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة، وتمتد حتى 17 مارس الجاري.

وجاءت بداية اللقاء متقاربة المستوى، قبل أن ينجح فريق الكويت في إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق الهدفين وبنتيجة (17- 15)، في فارق سمح لبطل آسيا بالصمود أمام محاولات فريق الشارقة خلال مجريات الشوط الثاني في إدراك التعادل، وأتاح للفريق الكويتي الخروج فائزاً بصعوبة مع نهاية المباراة بفارق هدف وبنتيجة (29-28).

وعزز الكويت الكويتي صدارته لفرق مجموعته بالعلامة الكاملة، ورصيد أربع نقاط حققها من انتصارين، فيما اكتفى الشارقة برصيد النقطة الواحدة، بعد تعادله في المباراة الافتتاحية مع «الصفا» السعودي، والتعرض للخسارة في مباراته الثانية.

وبات الكويت الكويتي أول فرق البطولة المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، بغض النظر عن نتيجة مباراته غداً في ختام دوري المجموعات، فيما بات الشارقة مطالباً بالفوز في مباراته الثالثة والأخيرة على الأهلي البحريني، في حال أراد التأهل للمربع الذهبي بالمنافسة على ثانية بطاقات مجموعته الثانية ومرافقة الكويت الكويتي.