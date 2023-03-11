"أبيض الشباب" يُدشن معسكره بدبي استعداداً للبطولة الدولية الودية

يُدشن منتخب الشباب لكرة القدم الإثنين المقبل معسكره الداخلي في مقر اتحاد الكرة بدبي، ضمن استعداداته للمشاركة في البطولة الدولية الودية تحت 20 عاماً التي يُنظمها الاتحاد في الفترة من 23 إلى 28 مارس الحالي. وضمت قائمة المنتخب 29 لاعبا. ويُشارك في البطولة الدولية الودية أربعة منتخبات "الإمارات، السعودية، هولندا والمكسيك"، وستنطلق منافساتها يوم 23 مارس, حيث يلتقي المنتخب مع المكسيك على ملعب ذياب عوانة، والمنتخب السعودي مع هولندا على استاد شباب الأهلي بالعوير.

ويلتقي أبيض الشباب منتخب هولندا يوم 25 على استاد شباب الأهلي بالعوير، فيما يواجه السعودية نظيره المكسيكي على ملعب ذياب عوانة، وفي ختام البطولة، يلاقي المنتخب السعودية يوم 28 على ملعب ذياب عوانة، ويلعب المكسيك وهولندا على استاد شباب الأهلي بالعوير.