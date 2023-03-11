دبا ينتزع نقطة بشق الأنفس من كلباء

حقق دبا أول نتيجة إيجابية على ملعبه في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين أمس، عندما تعادل مع ضيفه كلباء بهدفين لكل منهما ضمن الجولة 19. ليصبح رصيده خمس نقاط في المركز الأخير بينما كلباء بـ25 في المركز الثامن. وبعد محاولات متتالية في الشوط الأول لكلباء، نجح أخيراً في التقدم بالشوط الثاني عن طريق سلطان عادل في الدقيقة 59، مستفيداً من خطأ دفاعي بعد أن أكمل كرة مرتدة سددها الأرجنتيني برايان.

ونجح دبا في تسجيل هدف التعادل عن طريق أحمد نبيل من تسديدة من خارج الجزاء 77. وسجل كلباء هدفه الثاني عن طريق الروماني ألكساندر سيسالدو المنفرد بالمرمى 82. وسجل دبا هدف التعادل عن طريق البديل جمال إبراهيم (90+3).