بثينة خالد بطلة كأس المدربين للقدرة في سيح السلم

فازت الفارسة بثينة خالد بلقب كأس المدربين للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً، اليوم الخميس، في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بمشاركة 82 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسمت بثينة خالد اللقب على صهوة الجواد «نيمو» المملوك إلى إسطبلات جميرا بعدما جاءت في المركز الـ 21 بالمرحلة الأولى، ثم تقدمت إلى المركز الـ 11 في المرحلة الثانية وجاءت في المركز السابع بالمرحلة الثالثة قبل أن تقفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، بينما جاء في المركز الثاني الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الجواد «واترلي» المملوك إلى إسطبل البوادي، وحل في المرتبة الثالثة الفارس خليفة العميمي على صهوة الجواد «فروم» المملوك إلى إسطبلات العاصفة.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق فقد تصدر الفارس يوسف محمد الحمادي المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «فيريوس» المملوك إلى إسطبلات الريف عجبان مسجلاً زمناً قدره 1:24:53 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الجواد «واترلي» المملوك إلى إسطبل البوادي بزمن قدره 1:25:23 ساعة، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس زايد محمد المهيري على صهوة الجواد «سوليرو» المملوك إلى إسطبلات جميرا بزمن قدره 1:25:34 ساعة.

وتقدم الفارس أحمد صالح الشحي من المركز الثاني إلى الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 32 كيلومتراً بزمن قدره 1:05:54 ساعة، بينما قفز الفارس راشد سعيد ملهوف من المركز الـ 14 إلى الثاني على صهوة الجواد «لا ماغور» المملوك إلى إسطبلات العاصفة بزمن قدره 1:05:01 ساعة، وحافظ الفارس زايد محمد المهيري على المركز الثالث بزمن قدره 1:05:49 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً بعدما تقدم الفارس زايد محمد المهيري من المركز الثالث إلى الصدارة بزمن بلغ قدره 1:04:07 ساعة، كما جاء في المركز الثاني الفارس راشد محمد المهيري متقدماً من المركز السادس على صهوة الجواد «بوميك» المملوك إلى إسطبلات تي إن تي بزمن قدره 1:03:53 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس خليفة العميمي متقدماً من المركز الرابع على صهوة الجواد «فروم» المملوك إلى إسطبلات العاصفة بزمن قدره 1:04:09 ساعة.