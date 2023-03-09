العروبة يظفر بلقب دوري السيدات لكرة الطاولة للمرة الرابعة

فاز العروبة بدرع الدوري للسيدات لكرة الطاولة للمرة الرابعة عقب حصوله على المركز الأول متفوقاً على أكاديمية الشارقة صاحب المركز الثاني، ونادي الشارقة لرياضة المرأة الذي حصل على المركز الثالث، إذ أقيمت المنافسات بداية من شهر أكتوبر الماضي لتنتهي في الشهر الجاري بمشاركة ستة فرق بإجمالي عدد لاعبات 39 لاعبة.

وأقيمت المباريات بنظام الدوري من دورين (ذهاباً وإياباً) على الملاعب المختلفة للفرق المشاركة.

من جهتها، فازت أكاديمية أبوظبي بالمركز الأول لدوري الناشئات تحت 15 سنة، وحصل نادي العروبة على المركز الثاني، وأكاديمية الشارقة على المركز الثالث، وشاركت تسعة فرق في دوري الناشئات بإجمالي 41 لاعبة، وقسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين وصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي والنهائي الذي أقيم بنظام خروج المغلوب.

وقام بتتويج الفرق الفائزة عقب انتهاء المباريات الختامية التي أقيمت بصالة نادي الشارقة لرياضة المرأة كل من الأمين العام حسن الزرعوني، والمدير المالي عبدالرحمن المنهالي، وعضو مجس الإدارة ورئيس لجنة كرة الطاولة النسائية بالاتحاد المهندسة مجد البلوشي.