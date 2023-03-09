حميد المشرخ نائباً لرئيس الاتحاد العربي للقوس والسهم

فاز الأمين العام لاتحاد الإمارات للقوس والسهم، حميد المشرخ، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي، خلال الانتخابات التكميلية لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للعبة بمحافظة السليمانية العراقية.

وأقيمت الانتخابات قبل انطلاق البطولتين العربية والدولية للقوس والسهم داخل الصالات، بمشاركة عربية ودولية كبيرة.

وأكد حميد المشرخ أن دولة الإمارات تمتلك رصيداً كبيراً من المناصب الخارجية المتميزة على المستوى الرياضي، بما يرسّخ استدامة الكفاءات المهنية، لعكس الصورة المشرفة عن دولة الإمارات التي تتبنّى البرامج والرؤى الطموحة لتطوير القيادات، وإثراء العمل الإداري في الاتحادات الرياضية المختلفة.

وقال في تصريحات صحافية: «نحرص في اتحاد الإمارات للقوس والسهم بتوجيهات الدكتور سعيد الكعبي، على المشاركة الإيجابية في إعلاء القيم المهنية والتعاون مع الاتحادات العربية والآسيوية والدولية المعنية برياضة القوس والسهم، بما يسهم في تطوير اللعبة ورسم خريطة طريق تعزز انتشارها وتقدمها، من خلال البرامج المتنوعة، وسنمضي قدماً في هذا الاتجاه وفق أفضل الممارسات».

وأوضح المشرخ أنه سيواصل العمل لتطوير اللعبة على الأصعدة كافة وفي مختلف الدول العربية، وتعزيز سبل التعاون بين الاتحادات العربية للقوس والسهم، وفق الرؤى التشاركية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية حتى تكون المحصلة الارتقاء باللعبة.

وختم قائلاً: «حرص مجلس إدارة الاتحاد على تعزيز الرؤى التشاركية مع الأندية، بما يخدم مسيرة المنتخبات الوطنية، مشيداً بتفاعلها مع البرامج التطويرية، كما أشاد بتعاون وتجاوب إدارة نادي المدام الثقافي الرياضي في الترتيبات المرتبطة ببعثة المنتخب في البطولتين العربية والدولية بالعراق».