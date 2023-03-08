"رابطة المحترفين" تعلن عن الموسم الثالث للبطولة الإلكترونية

أعلنت رابطة المحترفين بالتعاون مع شركة EA SPORTSTM، عن إطلاق الموسم الثالث للبطولة الإلكترونية لرابطة المحترفين الإماراتية، مع التصفيات الرسمية التي ستنطلق في شهر أبريل المقبل. وستقام التصفيات عبر الإنترنت وستكون مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، للتنافس على فرصة فوز أحدهم ليكون اللاعب الذي يمثل الدولة في تصفيات بطولة كأس العالم الإلكترونية لكرة القدم 2023.

وخصصت الرابطة جوائز قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 15 ألف درهم، و10 آلاف درهم للوصيف، ويفوز صاحب المركز الثالث بـ 5 آلاف درهم. وستقام البطولة تحت العلامة eUAEPL، وتشهد إقامة 14 محطة تصفيات مختلفة عبر الإنترنت، بواقع تصفيات خاصة بكل ناد من أندية دوري المحترفين، من أجل التأهل إلى النهائيات التي ستقام بالتنافس بالحضور الشخصي في مكان يحدد لاحقاً.

تستمر المرحلة الأولى بالفترة من 4 إلى 19 أبريل، بمشاركة عدد غير محدود من اللاعبين، فيما تشهد المرحلة الثانية يوم 2 مايو المقبل إقامة القرعة، تليها المرحلة الثالثة التي يتنافس في اليوم الأول منها بتاريخ 13 مايو 14 لاعباً الذين تم توزيعهم على مجموعتين، وفي اليوم الثاني 14 مايو، تنافس بنظام جولة بين 8 لاعبين متأهلين من دور المجموعات، على أن تكون المرحلة الرابعة والختامية يوم 14 مايو أيضاً، ويلتقي فيها المتأهلين إلى النهائي الكبير. وشهد الموسم الأول للبطولة مشاركة أكثر من 600 لاعباً، فيما تجاوز العدد 1000 لاعباً في الموسم الثاني، و يتوقع أن يشهد الموسم الثالث إقبالًا أكبر ، مع مواصلة بث المنافسات بشكل مباشر عبر القنوات الرسمية الخاصة بالمسابقة.