بارون والحوسني يحصلان على جائزة التميز الطبي من الاتحاد الآسيوي

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مرشحَي اتحاد الإمارات، الدكتور عبدالله بارون، والدكتورة ريمة الحوسني، الجائزتين الفضية والبرونزية، ضمن جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للتميز الطبي، على هامش مؤتمر الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة على مدى ثلاثة أيام، واختتم أمس، والذي يُشارك في فعالياته رئيس لجنة الطب الرياضي، الدكتور مصطفى الهاشمي، وعضو اللجنة، الدكتور أحمد إبراهيم، وطبيب المنتخبات الوطنية، الدكتور زوران ستانكوفيك.

وذكر بيان صحافي: «جاء اختيار الدكتور عبدالله حسن بارون، طبيب المنتخب الأولمبي وفوزه بالجائزة الفضية للتميز الطبي لمسيرته وخبراته العملية التي تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال الطب الرياضي، حيثُ عمل طبيباً للمنتخبات الوطنية والعديد من أندية الدولة خلال تلك الفترة».

واختيرت الدكتورة ريمة الحوسني، لنيل الجائزة البرونزية للتميز الطبي نظير خدمتها التي تزيد على 15 عاماً في المجال ذاته، حيث عملت نائباً لرئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة سابقاً.

وتهدف جوائز الاتحاد الآسيوي الطبية إلى التعريف بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية لتقديم أفضل رعاية ممكنة، وضمان أداء اللاعبين على المستوى الأمثل، واعتراف بإسهام هؤلاء المهنيين الطبيين نحو تطوير كرة القدم.