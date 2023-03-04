منتخب الإمارات للجودو يحرز ميدالية فضية في البطولة العربية

أحرز جورام ارام لاعب منتخب الإمارات للجودو فضية البطولة العربية الـ21، لمنتخبات الرجال والسيدات، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 13 منتخباً.

وجاء تتويج ارام بالفضية في منافسات وزن تحت 66 كجم بفوزه في الجولة الأولى على اللاعب البحريني فلاح جاسم، ثم على اللبناني حداد جو، فيما خسر النهائي أمام المغربي عبد الرحمن بوشيتا.

وخسر سعيد النقبي من اللبناني موسى غادي في وزن تحت 73 كجم بعد فوزه على الأردني معاذ السلمان، كما خسر في دور الترضية من اللاعب البحريني رمضان كوزكوف.

وتفوق خالد وليد أمام اللبناني عبد الرحمن عدنان، وخسر في المرحلة الثانية أمام المغربي عبد الرحمن بوشيتا، ثم في دور الترضية من المصري كريم الحجار.

وشهدت مباريات منتخبنا المتبقية مشاركة 3 لاعبين وهم خليفة الحوسني في منافسات وزن تحت 81 كجم، ومنصور عبد الرحمن، وحارب عبد الرحمن في وزن فوق 100 كجم.