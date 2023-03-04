رواتب

قال مقربون من مدرب أجنبي بأحد أندية المحترفين، إن إدارة النادي وافقت على توصية المدرب بإجراء تعديلات في رواتب الطاقم الفني المساعد، في أعقاب النجاحات التي ظل يحققها الجهاز الفني.

خلاف

كشف مقربون من مسؤول بارز بأحد أندية المحترفين، أن هناك مساعي يقودها عدد من الشخصيات داخل النادي لاحتواء خلاف بين مسؤول حالي في النادي وآخر سابق، كون النادي بحاجة إلى تكاتف جميع أبنائه للعمل معاً.

ترشيح

تفكر إدارة أحد أندية المحترفين بالتعاون مع شركة أجنبية متخصصة في تسويق اللاعبين، لترشيح لاعبين أجانب في الموسم المقبل، حسب المراكز التي يحتاج إليها الفريق، لتفادي التعامل مع السماسرة، الذين ورّطوا النادي في أكثر من صفقة هذا الموسم دون المستوى.

انتقادات

يعيش لاعب أجنبي بأحد الأندية الكبيرة، حالة من عدم الاستقرار النفسي في الفترة الأخيرة بعد تراجع مستواه في آخر مباراتين، وتعرضه للانتقادات من جماهير فريقه، ما دفع المشرف العام على الكرة إلى الاجتماع به في محاولة لإخراجه من تلك الحالة.

تجديد

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة أحد أندية المحترفين اتفقت بشكل مبدئي مع المدرب الحالي على تجديد عقده لمدة موسم إضافي، بعدما قدم الفريق مستويات مميزة، إذ من المقرر أن يتم الإعلان عن تجديد العقد خلال الفترة المقبلة.

جمعية

شارك عضو مجلس إدارة اتحاد لعبة فردية، في الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، ولكن بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لم يتم اعتماد أي قرار في الجمعية العمومية، على الرغم من أهميتها.