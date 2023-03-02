دبي تشهد الأسبوع الجاري 30 فعالية رياضية بينها 7 أحداث دولية

تشهد دبي تنظيم 30 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية متنوّعة، بينها سبعة أحداث رياضية دولية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف المناطق بدبي الأسبوع الجاري، يتصدرها مهرجان محمد بن راشد للقدرة، الذي يختتم السبت المقبل، وكذلك النسخة الرابعة من الألعاب الحكومية التي تبدأ اليوم وحتى 5 الجاري، بمشاركة 164 فريقاً. وتتواصل بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال حتى 4 الجاري، بمشاركة ثمانية من أفضل 20 مصنفاً على مستوى العالم. كما تتواصل كأس دبي الذهبية للبولو حتى 4 الجاري. وتختتم اليوم النسخة الـ14 من بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، وتقام البطولة الآسيوية للـ«تاك بول»، التي تقام في أسفل برج خليفة في حديقة برج بارك داون تاون من اليوم وحتى 5 الجاري. وتستضيف منطقة حتا الأحد المقبل بطولتين في الدرّاجات الهوائية والجري.

كما تقام بطولة «جيمناستيكس» الدولية للجمباز الفني، بمشاركة أكثر من 300 لاعبة من مختلف دول العالم، ويستضيف مجمع حمدان الرياضي كأس الشرق الأوسط الدولية للسباحة.

وتتواصل منافسات الدوري اللبناني لكرة السلة للسيدات، ويقام السبت المقبل سباق المرح العائلي المجتمعي، من أجل دمج أصحاب الهمم في مركز نور دبي لأصحاب الهمم، والدورة الـ10 من بطولة دبي للتايكواندو «آي تي إف»، إلى جانب العديد من الفعاليات المتنوّعة.