ديوكوفيتش يبدأ حلم النجمة السادسة في «تنس دبي» بإقصاء ماتشاك

دشن المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش، مشوار لقبه السادس في بطولة «تنس دبي» للرجال، بفوزه الصعب على التشيكي توماس ماتشاك المصنف 130 على العالم، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (6-3 و3-6 و7-6)، في مباراة جمعتهما أمس في ختام الدور الأول من البطولة المقامة حالياً على ملاعب «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود في دبي، وتمتد حتى الرابع من مارس الجاري، بإجمالي جوائز يبلغ 2.9 مليون دولار.

واحتاج الصربي ديوكوفيتش إلى ساعة و27 دقيقة، لضمان الفوز وحجز مقعده إلى الدور 16 الذي يلتقي فيه اليوم الهولندي تالون غريكسبور المصنف 39 على العالم، بعد أن نجح غريكسبور في شق طريقه بصعوبة نحو الدور الثاني بالفوز على الفرنسي كونستانت ليستين المصنف 56 عالمياً بمجموعتين لمجموعة واحدة (6-4 و3-6 و7-6).

كما سجلت منافسات ختام الدور الأول احتياج المصنف التاسع عالمياً الكندي فليكس أوغر الياسيم إلى ثلاث ساعات للفوز على الأميركي ماكسيم كريسي المصنف 36 على العالم بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (7-6 و3-6 و6-3)، ليضرب الكندي موعداً في الدور الثاني مع المصنف 67 على العالم الإيطالي لورينزو سونيغو بعد أن نجح الأخير في الدور ذاته في الفوز على السويسري مارك اندريا هوسلير المصنف 51 عالمياً، بواقع مجموعتين دون رد (7-5 و6-3).

وفي أولى مفاجآت البطولة، تمكن المصنف 33 على العالم الهولندي بوتيش فان دي زاندشولب من إقصاء المصنف 14 على العالم الروسي كارين خشانوف، بفوز بوتيش بواقع مجموعتين دون رد (7-5 و6-2) في مباراة امتدت ساعة و34 دقيقة، ليواجه زاندشولب في ثاني أدوار البطولة السويدي مايكل يمير المصنف 59 عالمياً بعد أن تمكن يمير من حجز مقعده بالفوز على المصنف 110 على العالم الإيطالي فرانشيسكو باسارو بمجموعتين نظيفتين (6-2 و6-3).

وواصلت المفاجآت طريقها بفوز المصنف 92 عالمياً الأسترالي كريستوفر أوكونيل المشارك في البطولة ببطاقة دعوة، على الفنلندي إيمي روسوفوري المصنف 56 على العالم، بواقع مجموعتين دون رد (7-6 و6-4) في مباراة قاربت الساعتين.

وضرب كريستوفر موعداً اليوم في الدور الثاني مع نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سابعاً في البطولة، وذلك بعد فوز الألماني الصعب في اليوم الافتتاحي على التشيكي جيري ليتشكا بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (4-6 و6-3 و6-4).

الجناحي يودع منافسات الزوجي

ودع لاعب التنس الإماراتي عبدالرحمن الجناحي برفقة السوري كريم العلاف منافسات الزوجي من الدور الأول، عقب خسارتهما أمس، أمام الثنائي المكون من البوسني توميسلاف بركيتش والإكوادوري غونزاليس أسكوبار، بواقع مجموعتين دون رد (6-1 و6-3)، في مباراة اقتصرت على 50 دقيقة، وأقيمت على الملعب الفرعي الثالث من ملاعب «سوق دبي الحرة» مستضيفة البطولة.