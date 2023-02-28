منتخب الكرة الشاطئية يُكثف استعداداته لنهائيات كأس آسيا

كثّف المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها مدينة بتايا التايلاندية، خلال الفترة من 16 إلى 26 مارس المقبل، والتي يُشارك فيها الأبيض ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات إيران وماليزيا وأوزبكستان.

وكانت فترة الإعداد الحالية قد شهدت خوض أبيض الشاطئية خلال شهر فبراير الجاري سبع مباريات ودية قوية أمام منتخبات المغرب والسعودية وروسيا، فيما شهدت الفترة السابقة التي أقيمت في شهر يناير الماضي ثلاث مباريات ودية أمام المنتخب الكويتي.

من جهته، أكد مدير المنتخب بدر حارب، أن محطة الإعداد الحالية تُعد من أهم المحطات التي ركز عليها برنامج تحضير أبيض الشاطئية للنهائيات الآسيوية، مشيراً إلى أن الجهازين الفني والإداري حرصا على تكثيف عملية الإعداد بخوض 10 مباريات ودية قوية، والتي أسهمت في تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها فهم وتنفيذ خطط المدرب، وزيادة عامل التركيز لدى اللاعبين.

وقال حارب في تصريحات صحافية: «تدريبات المنتخب الوطني مستمرة في دبي حتى موعد سفر البعثة إلى تايلاند يوم 4 مارس المقبل، وهناك يقيم المنتخب معسكراً داخلياً، ومن المحتمل أن نخوض مباراتين أو ثلاث مباريات ودية».