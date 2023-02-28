ماسة عدنان تظفر بلقب السيدات في مهرجـان محمد بن راشد للقدرة

فازت الفارسة السورية ماسة عدنان بلقب سباق السيدات في افتتاح مهرجان محمد بن راشد للقدرة لمسافة 101 كيلومتر، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، بمشاركة 120 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسمت ماسة اللقب على صهوة الجواد «النيز جميلة» المملوك إلى إسطبلات إف 3، بعدما جاءت في المركز التاسع بالمرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً محققة زمناً قدره 1:12:55 ساعة، وتراجعت إلى المركز الـ18 في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً بزمن قدره 54:07 دقيقة، ثم تقدمت إلى المركز الثامن في المرحلة الثالثة لمسافة 21 كيلومتراً بزمن قدره 46:07 دقيقة، قبل أن تقفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة بزمن قدره 34:42 دقيقة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز على صهوة الجواد «جمال بيوتي» المملوك إلى إسطبلات إم 7، بعدما جاءت في المركز الرابع في المرحلة الأولى بزمن قدره 1:12:26 ساعة، وتقدمت إلى المركز الثاني في المرحلة الثانية بزمن بلغ 53:47 دقيقة، وواصلت تقدمها بصعودها إلى المركز الأول في المرحلة الثالثة بزمن قدره 46:22 دقيقة، قبل أن تنهي السباق في المركز الثاني بالمرحلة الرابعة بزمن قدره 35:17 دقيقة.

وحصلت على المركز الثالث الفارسة بثينة خالد الرضا على صهوة الجواد «ميلاندي كوبر» المملوك إلى إسطبلات إف 3، إذ جاءت في المركز الـ26 بالمرحلة الأولى بزمن قدره 1:13:39 ساعة، ثم تقدمت إلى المركز الـ23 في المرحلة الثانية بزمن بلغ 53:46 دقيقة، وقفزت إلى المركز العاشر في المرحلة الثالثة مسجلة زمناً قدره 45:47 دقيقة، بينما جاءت في المركز الثالث بالمرحلة الرابعة بزمن قدره 34:41 دقيقة.