البحرين تحتفل بلقبي الفردي والفرق لمونديال القدرة في «قصر الإمارات»

اختتمت فعاليات بطولة العالم للقدرة في قرية بوذيب الدولية للقدرة في الختم في أبوظبي بتتويج منتخب البحرين بلقبي الفردي والفرق للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة، في السباق الذي أقيم لمسافة 160 كيلومتراً، بتنظيم اتحاد الإمارات للفروسية، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وجرت أمس مراسم التتويج في فندق قصر الإمارات، حيث قام رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق رئيس اللجنة العليا اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي والشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتتويج بطل العالم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالميدالية الذهبية، والثاني سالم ملهوف بالميدالية الفضية، والإسباني جوما بونتي بالميدالية البرونزية، في فئة الفردي.

كما تم تتويج فريق البحرين الحائز على ذهبية الفرق، وفريق فرنسا الفائز بالميدالية الفضية، وفريق البرتغال الفائز بالميدالية البرونزية.

من جانبه، أبدى الفارس الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد فريق البحرين الملكي للقدرة، سعادته بالفوز بلقب بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً في قرية بوذيب الدولية، مشيداً بالمستوى المميز للإمارات في تنظيم الحدث العالمي.

وأضاف في تصريحات صحافية أن تنظيم المونديال يؤكد نجاحات الإمارات المتتالية في استضافة كبرى البطولات والأحداث الرياضية، مشيراً إلى أن البطولة شهدت منافسة شرسة من مختلف المشاركين منذ بداية السباق في الصباح الباكر حتى النهاية. وعن تحضيراته التي سبقت البطولة، أوضح قائد فريق البحرين، أنه حرص في الفترة الماضية على الاستعداد بصورة جيدة للمونديال نظراً لما تحمله من أهمية كونها تجمع نخبة فرسان العالم، متمنياً التوفيق لجميع الفرسان في الفترة المقبلة.

وأقيمت البطولة بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لمسافة 160 كيلومتراً بمشاركة 122 فارساً وفارسة يمثلون 36 دولة.

وحقق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في مملكة البحرين، لقب بطولة كأس العالم للقدرة، التي أقيمت في قرية بوذيب الدولية للقدرة في الختم بأبوظبي، بعدما قاد الجواد «داركو لا ماجوري» لحصد اللقب العالمي والميدالية الذهبية بزمن وقدره 7:36:39 ساعات، بمعدل سرعة بلغ 21.02 كم/ساعة.

واحتل فارس منتخب الإمارات سالم ملهوف حامل لقب نسخة 2021 المركز الثاني على صهوة الفرس «هالة» مسجلاً زمناً وقدره 7:52:35 ساعات، بمعدل سرعة بلغ 20.31 كم/ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس الإسباني جوما بونتي على صهوة «إيكو فولس»، بزمن قدره 7:55:23 ساعات، بمعدل سرعة بلغ 20.19 كم/ ساعة.

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد الدولي للفروسية إنجمار دي فوس بالتنظيم الرائع للبطولة من قرية بوذيب الدولية، وقال إن: «الإمارات نجحت بتنظيم بطولة العالم للقدرة على كل المستويات، إذ نطمح أن يكون هذا المستوى هو أساس لتنظيم السباقات العالمية في الفترة المقبلة».

وتابع في تصريحات صحافية: «الجميع هنا قاموا بجهود جبارة، ما أدى إلى نجاح الحدث بصورة جيدة على جميع النواحي التنظيمية والفنية والنقل التلفزيوني، كما أن الأجواء التي جرت فيها المنافسات كانت جيدة، وعملية نقل الخيول للمشاركة في البطولة تمت بسلاسة».