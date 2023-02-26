البلجيكي ميرلير بطلاً لمرحلة «الدار» في طواف الإمارات

تُوج البلجيكي تيم ميرلير، بطلاً لمرحلة (الدار)، المرحلة السادسة قبل الأخيرة من النسخة الخامسة لطواف الإمارات 2023، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى اليوم.

وانطلقت المرحلة السادسة من جزيرة ياس وتحديداً من أمام عالم وارنر براذرز أبوظبي مروراً بأبرز معالم العاصمة، ووصولاً إلى كاسر الأمواج أبوظبي لمسافة 166كيلومتراً، حيث قطع البلجيكي تيم ميرلير دراج فريق (سودال – كويك ستيب) المسافة بزمن بلغ 3:41:12 ساعات، متقدماً على منافسيه الأيرلندي سام بينيت من فريق بورا هانسغروه والهولندي ديلان جرونويجن من فريق جايكو العلا، ليحقق فوزه الثاني في الطواف بعد فوزه بلقب المرحلة الأولى التي أقيمت في منطقة الظفرة.

واحتفظ البلجيكي ريمكو إيفينبول دراج فريق سودال كويك ستيب بقميصين عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر برعاية (الشركة العالمية القابضة) لمتصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأبيض برعاية (شركة النخيل) لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، متقدماً على منافسه الأسترالي لوكاس بلاب بفارق تسع ثوان فقط، بينما حصد تيم ميرلير القميص الأخضر (وكالة التجارة الإيطالية) للمتصدر بالنقاط، واحتفظ بالقميص الأسود برعاية (أبوظبي إكسبيرينس) لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة البلجيكي إدوارد بلانكارت دراج فريق أبليسين ديكونينك.

وشارك في مراسم التتويج عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وفهد الكيومي وكيل دائرة الإسناد الحكومي، وصالح الجزيري المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وجوناثان إيميري المدير التنفيذي لشركة الدار العقارية، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبالمز سبورتس، وسفير أحمد الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة برجيل القابضة، وعلي بن ثالث مدير أول إدارة التفتيش البحري بشركة النخيل. ويختتم اليوم طواف الإمارات مراحله في العين، حيث تنطلق المرحلة السابعة والأخيرة من الطواف من استاد هزاع بن زايد وصولاً إلى قمة جبل حفيت وتبلغ مسافتها 153 كيلومتراً، وتعد هذه المرحلة الجبلية الكلاسيكية من طواف الإمارات.

حيث يمتد المسار في الجزء الأول من هذه المرحلة في رحلة طويلة تقليدية عبر الصحراء شمال المدينة.

ثم يمر المسار عبر مدينة العين ويعبر عدداً من المواقع والمعالم الشهيرة مثل (حديقة حيوانات العين، القطارة، الهيلي) ليعود بعد ذلك إلى المبزرة الخضراء.

ومن هناك يبدأ الصعود الأخير لجبل حفيت، الذي يمتد على مسافة 10 كيلومترات تقريباً لتحديد بطل النسخة الخامسة من طواف الإمارات 2023 «السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط».

• المرحلة الختامية اليوم للطواف تقام في العين على مسافة تصل إلى 153 كيلومتراً.

المرحلة الختامية اليوم للطواف تقام في العين على مسافة تصل إلى 153 كيلومتراً.