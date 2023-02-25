«قرية بوذيب» قدمت للعالم أول «مونديال قدرة» صديق للبيئة

أكد مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، محمد الجنيبي، أن «الإمارات قدمت نسخة تاريخية لبطولات العالم للقدرة، التي جرت أمس، من خلال تنظيم أول (بطولة خضراء) في تاريخ المونديال، من خلال وضع العديد من الضوابط والتجهيزات غير المسبوقة، التي أسهمت في نجاح السباق من كل المقاييس، إلى جانب حفاظه على البيئة».

وقال الجنيبي لـ«الإمارات اليوم» إنه تم تجهيز قرية بوذيب بشكل جديد يتناسب مع استضافتها للحدث العالمي للمرة الأولى في تاريخها والثالثة في تاريخ الإمارات.

وقال: «تم توفير مسارات خاصة لسيارات المساندة حسب القانون الدولي لإبعاد السيارات عن الخيول، والحد من انبعاثات الكربون لضمان نجاح الحدث، وتوفير كل اشتراطات السلامة والأمان للفرسان والخيول، وسط أجواء الطبيعة الجغرافية الخلابة التي تعزز الاستضافة المتميزة».

وأكد أن «الحدث العالمي شهد للمرة الأولى إعادة تدوير الماء في منطقة التبريد ليذهب إلى الزراعة، وإعادة تدوير قارورات المياه، وسمحنا بأماكن محددة لتبريد الخيل والطرق البديلة، إلى جانب توعية الجمهور بأهمية المحافظة على الفضاء الطبيعي الجميل».

مؤكداً أن «القرية تتوافر على قدرات وإمكانات كبيرة مكّنت من تنظيم نسخة عالمية استثنائية، وقدمت جميع الخدمات المقررة وفق أفضل المعايير العالمية».

وأكد الجنيبي أن الاتحاد الدولي للفروسية، برئاسة الدكتور لارس ريبستورف، أشاد بالتنظيم والإمكانات التي وفرتها القرية، إلى جانب الجودة الكبيرة لمسارات الخيول والمسارات الخاصة بالسيارات المساندة، وجميع التجهيزات والترتيبات الفنية والإدارية.