كوزمين: الشارقة فريق «مزاجي».. والصراع على "السوبر" سيكون مثيرا

شدد مدرب الشارقة الروماني كوزمين على أن فريقه «مزاجي»، وقال في المؤتمر الصحافي اليوم إنه «قادر على الفوز على أي فريق وقد يخسر من أي فريق». وأضاف: كنت أتمنى ألا ندخل مباراة السوبر ونحن خاسرين في أخر مباراة لنا بالدوري.

وأضاف: بالفعل مباراة السوبر يستحقها الجماهير وستجمع بين بطلين، وفريقين مدججين بالنجوم، والصراع على لقب السوبر سيكون مثيرا، كل ما أتمناه كعاشق لكرة القدم، أن تخرج المباراة بالصورة التي تليق مع اسمها. وعن العين قال كوزمين: هو فريق ممتاز ولديه هجوم قوي. لكنه شدد على أنه لديه أيضا نقاط ضعف، وقال إن الشارقة سيسعى لتقديم مباراة مميزة من أجل إسعاد جمهور «الملك».