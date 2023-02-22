«اليوث ليغ» للكاراتيه تنطلق في الفجيرة غداً

أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه عن التفاصيل الفنية والإدارية لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه تحت 21 (اليوث ليغ)، والتي تُقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مجمع زايد الرياضي بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، إذ يشارك في البطولة التي ستقام في الفترة 23 إلى 26 الجاري، 1620 رياضياً من 67 دولة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي حضره الأمين العام للاتحاد المهندس حميد شامس، والأمين العام المساعد، المنسق العام للبطولة الدكتور عبدالله البادي، ورئيس لجنة المرأة الدكتورة حصة بن حيدر.

وأكد الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه والمتحدث الإعلامي الرسمي للبطولة الدكتور عبدالله سيف البادي لـ«الإمارات اليوم»: «تعتبر بطولة الدوري العالمي للشباب في الكاراتيه إحدى أهم وأقوى البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للكاراتيه باعتبارها محطة أساسية ومهمة في المسيرة الرياضية للاعب».