«الرابطة» تعلن مواعيد الجولات المتبقية من دوري المحترفين

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن مواعيد الجولات المتبقية من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، عقب الاعتذار عن استضافة بطولة غرب آسيا والتي كانت مقررة بالفترة من 20 مارس إلى 2 أبريل المقبل، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة في اتحاد كرة القدم والقنوات المالكة للحقوق.‬

‬وستقام مباريات الجولة 18 يومي 2 و3 مارس المقبل، تليها الجولة 19 يومي 10 و11 من الشهر نفسه، على أن تقام الجولة 20 يومي 17 و18 مارس.‬

‬ويستأنف قطار الدوري بإقامة مباريات الجولة 21 أيام 31 مارس، 1 و2 أبريل، تعقبها الجولة 22 من 7 إلى 9 أبريل، فيما تقام الجولة 23 في 18 و19 من الشهر نفسه. ومن الممكن أن تطرأ تعديلات على الجولات الثلاث (21، 22 و23) وذلك على ضوء موقف الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة.‬

‬ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة 24 يومي 24 و25 أبريل، تليها الجولة 25 يومي 6 و7 مايو، ثم الجولة الأخيرة من الدوري يومي 12 و 13 مايو.‬

‬كما قررت رابطة المحترفين إقامة ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يومي 17 و18 مايو، ثم مباريات الإياب يومي 21 و22، على أن تقام المباراة النهائية في 27 من الشهر نفسه.‬ 27 مايو نهائي كأس الرابطة