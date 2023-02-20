أوستابينكو تحتفل بميلادها.. وتدشن بنجاح حملة الدفاع عن لقبها في «تنس دبي»

احتفلت المصنفة 20 عالمياً اللاتفية إيلينا أوستابينكو بعيد ميلادها الـ 26 بالصورة المثلى، بالفوز على الأوكرانية كارولينا زافاتسكا المصنفة 280 عالمياً بواقع مجموعتين دون رد، في مباراة جمعتهما اليوم لحساب ختام الدور الأول في بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات، المقامة حالياً على ملاعب «السوق الحرة دبي» في منطقة القرهود، وتمتد حتى 25 فبراير الجاري، بمشاركة 17 من أصل المصنفات الـ 20 الأوائل عالمياً، والبالغ إجمالي جوائزها 2.9 مليون دولار.

واحتاجت أوستابينكو المتوجة بطلة في نسخة العام الماضي، إلى 75 دقيقة لاستهلال حملة الدفاع عن لقبها، وأقصاء منافستها الأوكرانية زرافاتسكا، بعد مجموعة أولى أنهت اللاتفية بواقع (6-0)، ومجموعة ثانية حسمتها أوستابينكو بواقع (6-4).

وضربت أستابينكو موعداً يوم غد في ثاني أدوار البطولة مع المصنفة 52 عالمياً التشيكية ليندا فروخفيتوفا، وذلك بعد نجاح فروخفيتوفا في عبور الدور الأول بفوزها على الأميركية دانيلي كولينز المصنفة 40 على العالم بواقع مجموعتين دون رد (6-3 و6-4).

ولم تخلو نتائج اليوم الأول من المفاجآت، حين استطاعت كل من الرومانية سيرستيا سورانا المصنفة 70 عالمياً، والتشيكية كارولين موشوفا المصنفة 112 على العالم، في حجز مقعدهن بالدور الثاني، بفوز الرومانية سورانا على المصنفة على المصنفة 12 عالمياً البرازيلية مايا حداد بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة، قبل أن تحقق التشيكية موشوفا انتصارها على المصنفة 44 على العالم الأميركية بيرنارد بيرا بواقع مجموعتين دون رد.