البلجيكي تيم ميرلير بطلاً للمرحلة الأولى من «طواف الإمارات»

فاز البلجيكي تيم ميرلير من فريق (سودال كويك ستيب) البلجيكي، اليوم الاثنين، بالمرحلة الأولى (بريسايت) من النسخة الخامسة من طواف الإمارات «السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط»، على نخبة من الدراجين المرشحين للفوز، في مقدمتهم الأسترالي كاليب إيوان، والبريطاني مارك كافنديش.

وانتزع تيم ميرلير لقب المرحلة الأولى بعد فارق زمني ضئيل جداً بينه وبين الأسترالي كاليب ايوان من فريق (لوتو دستني) البلجيكي، بعد أن أنهى السباق البالغ مسافته 151 كم، في زمن قدره 3:17:35 ساعة، فيما حل أسطورة سباقات الدراجات الهوائية البريطاني مارك كافنديش دراج فريق (أستانا كازاكستان) ثالثاً.

وحصد تيم ميرلير قميصين عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر الذي ترعاه (الشركة العالمية القابضة) والذي يستحقه متصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأخضر الذي ترعاه (وكالة التجارة الإيطالية) للمتصدر بالنقاط، بينما حصل لوك بلاب من فريق اينوس جرانديريس على القميص الأبيض الذي ترعاه (شركة النخيل) ويقدم لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، وعلى القميص الأسود برعاية (برعاية أبوظبي إكسبيرينس) الذي يقدم لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

وتقام المرحلة الثانية من الطواف، غداً الثلاثاء، في العاصمة أبوظبي، وبرعاية «موانى أبوظبي»، حيث تبلغ مسافتها 17.3 كم، بنظام سباق ضد الساعة للفرق، ويستضيف ميناء خليفة منافسات هذه المرحلة في مسار سريع جداً ولا يتضمن سوى منعطفات قليلة ودورتين على شكل حرف U. حيث يتميز المسار بعرضه وتسطحه، ما يسمح للدراجين العالميين من تحقيق أزمنة جيدة بالمحافظة على السرعات العالية.