سابالينكا: سحر دبي يزيد من رغبتي في الفوز بالبطولة الدولية للتنس

أكدت البيلاروسية، أرينا سابالينكا، أن مشاركتها في النسخة الـ23 من بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، تعني لها الكثير، عقب فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، لافتة إلى أن سحر مدينة دبي وعشقها لها يجعلها أكثر رغبة وحرصاً على التتويج باللقب، لتصبح زيارتها إلى المدينة مكتملة السعادة بتحقيقها بطولة جديدة في مسيرتها.

وقالت المصنفة الثانية في البطولة في مؤتمر صحافي، أمس، إن «بطولة سوق دبي الحرة، التي انطلقت أمس، تعدّ نسخة مصغّرة عن بطولات (غراند سلام)، خصوصاً أن النسخة الحالية تشهد مشاركة 17 من أفضل 20 مصنفة على مستوى العالم».

وأضافت: «سيكون من الرائع أن أحقق الفوز بلقب بطولة دبي، بعدما حصدت لقب بطولة أبوظبي في العام الماضي، والأمر نفسه بالنسبة إلى بطولة الدوحة».

وأشارت إلى أنها انتظرت كثيراً حتى تحقق أول ألقابها في «غراند سلام»، مبينة أن حصولها على لقب بطولة أستراليا المفتوحة لم يكن سهلاً، وقالت: «أؤمن تماماً بإمكاناتي، ولكن واجهت العديد من الصعوبات بخسارتي في العديد من البطولات في نصف النهائي، قبل أن أكسر هذه العقدة وأحقق اللقب».

وتابعت: «بعد البطولة توجهت إلى دبي لقضاء بعض الإجازة، والتعرف إلى الأجواء قبل أن أبدأ التدريبات استعداداً لبطولة سوق دبي الحرة».

وشددت على أن مشاركتها في البطولة بصفتها حاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة لن يغير من أي شيء، مؤكدة أنها ترغب في مواصلة العمل وحصد المزيد من الألقاب. أما بالنسبة إلى تغيير نوعية الكرات وتأثير ذلك على المباريات، قالت: «أعلم أن السطح جديد كما أن الكرات أصبحت أكثر سرعة وتتطاير، ما يتطلب جهداً كبيراً من اللاعبات، ولكن في الوقت نفسه يساعدنا على تقديم أداء جيد في البطولة».

وختمت تصريحاته بأنها تعلم أن القرعة ستكون صعبة، وقالت: «البطولة تضم عدداً كبيراً من اللاعبات المصنفات، وبالتأكيد القرعة صعبة، ولكن سأتبع الطريقة التي كانت من أهم أسباب تتويجي ببطولة أستراليا المفتوحة، وهو تركيزي على نفسي فقط ومردودي، وأن أقدم كل ما لدي والمستوى الذي أطمح إليه، بينما لا أفكر في التوقعات وأقول لنفسي دائماً أن أرفع من مستواي وأن أكون جاهزة للاحتمالات كافة».

«بطولة دبي تعدّ نسخة مصغّرة عن بطولات (غراند سلام)، خصوصاً أنها تشهد مشاركة 17 من أفضل 20 مصنفة على مستوى العالم».