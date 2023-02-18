الجزيرة يستعيد ذاكرة الانتصارات أمام بني ياس

استعاد الجزيرة ذاكرة الانتصارات بتغلبه على بني ياس بهدفين دون رد، في ختام مباريات الجولة الـ 17 من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم السبت، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ليرفع "فخر أبوظبي" رصيده إلى 30 نقطة بينما توقف رصيده "السماوي" عند 19 نقطة في المركز التاسع.

وفرض بني ياس أسلوب لعبه في الدقائق العشر الأولى وكان الأكثر سيطرة على الكرة في وسط الملعب، وكاد أن يحرز الهدف الأول في مناسبتين، الأولى عندما لعب الأرجنتيني نيكولاس خمينيز ركلة ركنية وقابلها الصربي ساشا برأسه ولكن حارس مرمى الجزيرة علي خصيف أبعد الكرة ببراعة إلى ركلة ركنية (4)، والثانية من كرة قوية سددها الأرجنتيني غاستون سواريز من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها خصيف بثبات (9).

ودخل بعدها "فخر أبوظبي" أجواء اللقاء وهدد مرمى الحارس فهد الظنحاني عندما لعب المغربي أشرف بن شرقي كرة عرضية وقابلها البرازيلي برونو دي أوليفيرا بتسديدة قوية أبعدها دفاع بني ياس (11)، بينما رد الفلسطيني أحمد أبو ناموس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وأمسك خصيف بالكرة من دون صعوبة (22).

ورغم سيطرة الجزيرة على مجريات اللعب، ولكن احتفظ بني ياس بخطورته على المرمى من خلال الهجمات المرتدة التي قادها بإتقان خمينيز الذي مرر كرة جميلة إلى سهيل النوبي وانفرد بالمرمى وسدد الكرة بجوار القائم (29).

في المقابل، نشط الجزيرة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وأهدر خليفة الحمادي فرصة محققة من كرة لعبها بن شرقي وقابلها الحمادي بغرابة إلى خارج المرمى (37) ليكمل "فخر أبوظبي" الشوط الأول من دون أي تسديدة باتجاه المرمى.

أما الشوط الثاني تحسن أداء الجزيرة الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة 64 من كرة لعبها برونو بمهارة وقابلها مبخوت في المرمى.

وتفوق "فخر أبوظبي" بعد الهدف بالاستحواذ على الكرة، وفرض طريقة لعبه على بني ياس الذي لم يهدد مرمى علي خصيف، قبل أن يحرز خالد العطاس الهدف الثاني للجزيرة عن طريق الخطأ في مرماه لتنتهي المباراة بفوز صاحب الأرض.



