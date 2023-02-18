قرعة منصفة لكبار النجمات في "تنس دبي" (فيديو)

أنصفت قرعة النسخة 23 من بطولة "سوق دبي الحرة" للتنس، كبار نجمات اللعبة المشاركات في البطولة. وأقيمت القرعة اليوم في قاعة المجلس باستاد سوق دبي الحرة، والبالغ جوائزها 2.9 مليون دولار. ووضعت القرعة المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك على رأس المجموعة الأولى، فيما جاءت المصنفة الثانية على العالم البيلاروسية أرينا سابلينكا على رأس المجموعة الثانية.

وأفرزت نتائج القرعة عن مواجهات محتملة قوية لكبار النجمات في ربع النهائي، حين تواجه إيغا في طريقها المصنفة السابعة على العالم اليونانية ماريا سكاري، في مجموعة مرشحة أيضاً بأن تشهد في دور الثمانية لقاءً قوياً يجمع المصنفتين الخامسة والسادسة على العالم الفرنسية كارولين غارسيا والموهبة الأميركية كوكو غوف.

وعلى الطرف الأخر، تصطدم طموحات المصنفة ثانية عالمياً سابلينكا باحتمال مواجهتها في ربع النهائي للروسية داريا كساتكينا المصنفة ثامنة على العالم، فيما من المرجح أن تصطدم المصنفة رابعة عالمياً الأميركية جيسكا بيغولا في دور الثمانية في مواجهة محتملة مع بطلة (تنس دبي) عام 2019 والمصنفة التاسعة على العالم السويسرية بليندا بينتشيتش.

وحضر مراسم القرعة النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، الجهة المالكة والمنظمة للحدث، كولم ماكلوكلين، ومدير بطولات" سوق دبي الحرة" للتنس صلاح تهلك، وممثلة رابطة لاعبات التنس المحترفات دونا كيلسو، والأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي، ونجمتي التنس المشاركتين في البطولة، الهندية سانيا ميرزا التي تخوض بطولتها الأخيرة بعد اتخاذها قرار الاعتزال، والإسبانية بولا بادوزا.