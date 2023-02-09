رونالدو الظاهرة: كلنا نحب دبي

أعرب الظاهرة البرازيلية رونالدو عن سعادته بزيارة دبي مجدداً، والمساهمة في نجاح النسخة السادسة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي.

وقال خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل البطولة اليوم الخميس: «سعيد جداً بالتواجد هنا، كلنا نحب دبي، ويسرني أن أتواجد إلى جانب فريقين هما كروزيرو الذي جاء من مدينتي وبلد الوليد الذي أملكه في إسبانيا، هذه البطولة تمثل فرصة كبيرة للأندية واللاعبين الناشئين للحصول على الخبرة الكبيرة والتجارب من هذه البطولة، التي تفيدهم في مشوارهم اللاحق».

وأضاف: «أحب أن أشكر صديقي ميشيل سيلغادو (لاعب ريال مدريد السابق) الذي يقوم بعمل جيد من 10 سنوات فلديه شغف كبير لكرة القدم ويؤمن بعمله وبفضل حبه لكرة القدم أنشأ مشاريع كثيرة لتطويرها وهو الآن يجني ثمارها من خلال هذه البطولة التي تكبر عامًا بعد آخر، وأتمنى لجميع اللاعبين الاستمتاع بالمشاركة وتحقيق أكبر استفادة منها».

وتقام البطولة وفق اللوائح والنظم المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويشارك فيها 20 فريقا تم تقسيمهم إلى خمس مجموعات، إذ تضم المجموعة الأولى فرق: ميلان، وبلد الوليد، وكاتاك، وفريق الوحدة، وتضم المجموعة الثانية: تشلسي، وفرسان إسبانيا، ومسقط العماني، وفرسان إسبانيا الأبيض، والثالثة: برشلونة، وكاف كندا، والنصر، ورودينا الروسي، وتضم الرابعة: ريال مدريد وشباب الأهلي، والفتح السعودي، وبافوس القبرصي، والخامسة: كروزيرو البرازيلي، وآر سي سيلتا الإسباني، وزد المصري، والوصل.

ويلتقي اليوم ميلان مع الوحدة، وتشلسي مع فرسان إسبانيا الأبيض، وبلد الوليد مع وكاتاك، وبرشلونة مع كاف كندا، وفرسان إسبانيا مع مسقط، والنصر مع رودينا، وريال مدريد مع بافوس، وسلتا فيغو مع الوصل، وشباب الأهلي مع الفتح، وكروزيرو مع زد.

