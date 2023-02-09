المنتخب يواجه إيطاليا وأستراليا والبرازيل في مونديال الكراسي المتحركة

أوقعت قرعة منافسات بطولة العالم لكرة السلة للكراسي المتحركة، التي ستقام في دبي خلال الفترة من الخامس إلى 24 يونيو المقبل بمشاركة 28 منتخباً للرجال والسيدات، المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه إيطاليا وأستراليا والبرازيل.

فيما تضم المجموعة الثانية: مصر، ألمانيا، كندا، تايلاند. وتضم المجموعة الثالثة: هولندا، الأرجنتين، كوريا الجنوبية، فرنسا. وتضم المجموعة الرابعة: أميركا، بريطانيا (حاملة اللقب)، إيران، العراق.

وتقام منافسات السيدات في مجموعتين: تضم الأولى: هولندا، الجزائر، أميركا، تايلاند، اليابان، ألمانيا. وتضم الثانية: بريطانيا، البرازيل، كندا، الصين، أستراليا، إسبانيا.

وستقام المنافسات في مركز دبي التجاري العالمي من خلال إقامة ستة ملاعب، منها ملعبان رئيسان للمنافسات وأربعة ملاعب للتدريب، إلى جانب المرافق الأخرى لخدمة المنتخبات المشاركة والجماهير التي يتوقع حضورها للحدث.

وشهدت مراسم القرعة الكشف عن شعار البطولة الذي ضم معالم بارزة من دبي، منها جزيرة النخلة، وبرج خليفة، وفندق برج العرب، إلى جانب الكشف عن تميمة البطولة وهي عبارة عن صقر تم تسميته «الحر».

وأقامت اللجنة المنظمة مراسم قرعة البطولة أمس في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، محمد فاضل الهاملي، ورئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، ومدير بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، ماجد العصيمي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، أولف ميهرينس.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد على هامش قرعة البطولة، أن استضافة الإمارات لمونديال سلة الكراسي، التي تعتبر اللعبة الشعبية الأولى في رياضات أصحاب الهمم، ستشكل فرصة لإبراز الوجه المشرق للدولة الرائدة في دمج هذه الفئة بالمجتمع ودعمها بشكل لامحدود، وهي التي كانت دائماً حاضرة باستضافة بطولات كبرى لأصحاب الهمم في مختلف الألعاب الرياضية.

وقال ماجد العصيمي، إن ملف الإمارات تفوق بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بما جعل دبي تتفوق على مدينة تورونتو الكندية في التصويت، لتنال شرف الاستضافة، ومنح منتخبنا فرصة المشاركة للمرة الأولى في هذا المونديال.

الهاملي: الإمارات جاهزة لاستضافة المونديال

أعرب رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، محمد فاضل الهاملي، عن سعادته الغامرة باستضافة بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة للمرة الأولى في إمارة دبي.

وأكد على هامش قرعة البطولة أن كل شيء أصبح جاهزاً لاستقبال البطولة التي يشارك فيها 28 دولة في منافسات الرجال والسيدات، كما عبر الهاملي عن ثقته في جودة تنظيم المحفل الدولي

وعن الاستعداد على مستوى التنظيم قال الهاملي: «القيادة الرشيدة قدمت كل أشكال الدعم لأصحاب الهمم للخروج بتنظيم يليق باسم دولة الإمارات في عالم الرياضة البارالمبية، كما أن الاستعداد لمنتخبنا على المستوى الفني والبدني والذهني في أوج جاهزيته من أجل استغلال فرصة إقامة البطولة في الإمارات للذهاب لأبعد نقطة في هذا المحفل العالمي».