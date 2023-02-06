«كاراتيه الشارقة» ينال وصافة بطولة العرب في الكويت

أحرز فريق الشارقة للكاراتيه وصافة بطولة الأندية العربية الخامسة لفئة «الكوميتيه»، وتُوج بكأس المركز الثاني في البطولة التي استضافها نادي اليرموك بالكويت. ومثل الشارقة في البطولة ثمانية لاعبين، يتقدمهم محمد الأنصاري نجم منتخب الإمارات، ويقودهم المدرب معتز عبدالسلام. وقال المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية، في تصريح صحافي: «الفريق قدم الأفضل ونافس بقوة غير أن الحظ لم يكن معه في المباراة الختامية إثر تعرض محمد الأنصاري للإصابة، رغم تحامله على نفسه لإكمال المباراة»، مشيداً بأداء اللاعبين والروح العالية التي تحلوا بها ودفاعهم القوي عن الشعار. وتابع: «شاهدت البطولة على أرض الواقع، ورأيت المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعبون، التنافس كان في أعلى درجاته خصوصاً أن البطولة ضمت لاعبين عالميين».