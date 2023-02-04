فوز الرمس على «بينونة» في دوري الهواة

فاز فريق الرمس على فريق بينونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت في ملعب الرمس اليوم السبت ضمن منافسات الاسبوع 20 لدوري

الدرجة الأولى.

وبهذه النتيجة اصبح رصيد الرمس 24 نقطة مقابل 12 لفريق بينونة.

وسجل للرمس اللاعب البرازيلي باولو هنريكي في الدقيقة 41، ومواطنه طارق لوكاس في الدقيقتين 74 و (90+7) ولفريق بينونة البرازيلي دينلسون في الدقيقة

81.

وتقام مساء اليوم مباراتين عند الساعة الخامسة والربع، إذ يلعب الذيد مع التعاون والعربي مع الجزيرة الحمراء.