اختيار «مدينة إكسبو» مقراً لماراثون دبي العالمي

أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي اختيار «مدينة إكسبو» لتكون مقر نسخة 2023 من الحدث العالمي، والمقرر انطلاقها 12 الجاري، بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع عدد من الدوائر الحكومية في دبي.

وأوضحت اللجنة أن اختيار مدينة إكسبو لتنظيم ماراثون دبي العالمي، أحد أسرع سباقات الجري للمسافات الطويلة العالمية، يأتي في إطار الحرص على إبراز القيم النبيلة التي يرمز لها المكان الذي ضم بين جنباته «إكسبو 2020 دبي»؛ الحدث العالمي الضخم الذي جمع أكثر من 190 دولة من قارات العالم الست، وزاره أكثر من 24 مليون زائر، وأبرز قيم التعايش والتفاهم والتعاون بين الشعوب التي تدعو لها دولة الإمارات في المحافل والمناسبات كافة، وهي القيم ذاتها التي تعليها الرياضة بكل أشكالها، وبما يستقطبه الماراثون من مشاركة عالمية، لاسيما مع عودته بعد توقف لمدة عامين نظراً للظرف الاستثنائي الذي شهده العالم بسبب جائحة «كوفيد-19».

وتُعد «مدينة إكسبو دبي» خياراً نموذجياً لتنظيم ماراثون دبي لما توفره من خدمات متنوّعة للمشاركين، بما فيها المساحات الواسعة للتجمع وانتظار السيارات، فيما أشارت اللجنة المنظمة إلى أنه سيتم في وقت لاحق إعلان تفاصيل مسارات السباقات الثلاثة، التي يتضمنها الماراثون لمسافة 42.195 كيلومتراً، و10 كيلومترات وأربعة كيلومترات.