المنتخب يعانق بيروت في ربع نهائي «سلة دبي» اليوم

يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة، في السابعة مساء اليوم، اختباراً صعباً، حين يلتقي فريق بيروت اللبناني، في مباراة تجمعهما في ختام الدور ربع النهائي في بطولة دبي الدولية، المقامة منذ الجمعة الماضي على صالة نادي النصر بدبي، وتمتد في نسختها الـ32 حتى الخامس من فبراير الجاري.

كما يشهد ختام ربع النهائي، وفي التاسعة، لقاء الوافد الجديد «دينامو» اللبناني أمام بطل نسخة 2017 فريق سلا المغربي، مع العلم أن افتتاح دور الثمانية، أقيم مساء أمس، بلقائي الإفريقي التونسي والنصر الليبي، والرياضي اللبناني مع «سترونغ غروب» الفلبيني.

وقضى نظام البطولة، مع ختام دورها التمهيدي، بتأهل جميع الفرق الأربعة للمجموعة الثانية إلى الدور ربع النهائي وهي: فريقا بيروت والرياضي اللبنانيان، والإفريقي التونسي، وسلا المغربي، قابلها اقتصار التأهل في المجموعة الأولى لدور الثمانية على أربعة من أصل الفرق الخمسة، وهي: دينامو اللبناني، سترونغ غروب الفلبيني، النصر الليبي، المنتخب الوطني، والوحدة السوري، الذي حلّ خامساً وودع البطولة.

ونجح المنتخب الوطني، أول من أمس، في ختام دوري المجموعات من انتزاع المركز الرابع برصيد خمس نقاط والحصول على البطاقة الأخيرة المؤهلة لدور الثمانية، عقب الفوز على الوحدة السوري (82-49)، ليضرب موعداً في ربع النهائي وفق نظام البطولة مع متصدر المجموعة الثانية فريق بيروت اللبناني، الذي نجح بدوره في انتزاع الصدارة بفارق الأهداف عن مواطنه الرياضي، والإفريقي التونسي، بعد تشاركهم لرصيد خمس نقاط، من حالتي فوز وخسارة واحدة، والاحتكام إلى تحديد المتصدر إلى فارق المواجهات المباشرة، التي اتسمت لمصلحة بيروت، رغم خسارته في الجولة الثالثة أمام الإفريقي التونسي (71-74)، واتبعت بتعثر الإفريقي أمام الرياضي في الجولة الخامسة (62-68)، وآخرها أول من أمس فوز بيروت على الرياضي (88-76).

بدوره، انتزع «دينامو» اللبناني وعن جدارة صدارة مجموعته الأول بالعلامة الكاملة ورصيد ثماني نقاط، ليضرب موعداً مع متذيل المجموعة الثانية سلا المغربي الذي حل رابعاً في مجموعته برصيد ثلاث نقاط.

وقال المدير الفني للمنتخب الوطني، د.منير بن الحبيب: «المنتخب يدخل لقاء بيروت، بعيداً عن حسابات الفوز والخسارة، في ظل مواصلة البحث عن تجارب احتكاك قوية، خصوصاً للوجوه الجديد والعناصر الشابة، قبل الاستحقاق المهم للمنتخب في 20 الشهر الجاري، بالمشاركة في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية في قطر، بطموح انتزاع بطاقة التأهل للنافذة الثالثة والمصيرية نوفمبر المقبل».

وأوضح: «لم نقدم المستوى المطلوب في المباراة ما قبل الأخيرة بدوري المجموعات أمام النصر الليبي، قبل أن تتغير الحال في لقاء الوحدة السوري، وانتزاع بطاقة التأهل الأخيرة للدور ربع النهائي».

وأضاف: «حرص الجهاز الفني للمنتخب على مدار دوري المجموعات، منح العناصر الجديدة الفرص المطلوبة للتواجد لأطول فترة ممكنة على أرضية الملعب جنباً إلى جنب مع عناصر الخبرة واللاعبين الشباب، وهو ما سنركز عليه أمام بيروت، بهدف منح (الأبيض) مزيداً من خبرات الاحتكاك القوي، والحصول على خيارات أكبر عند استكمال شفاء المصابين، في وجود دكة بدلاء على مستوى الأساسيين عند التوجه إلى قطر لخوض النافذة الآسيوية الثانية».

الإفريقي يقتنص «النصر» ويبلغ نصف النهائي

حجز فريق الإفريقي التونسي مقعداً له في الدور نصف النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، عقب فوزه على النصر الليبي، بفارق 10 نقاط (74-64)، أمس، في افتتاح الدور ربع النهائي.

وضرب الإفريقي موعداً غداً في المربع الذهبي مع الفائز من لقاء دينامو اللبناني مع سلا المغربي، الذي يقام في التاسعة مساء اليوم في ختام الدور ربع النهائي.

وعرف الإفريقي التونسي كيفية ضمان انتصاره بنيل لاعبي الإفريقي الأفضلية المطلقة بنتيجتي الربعين الثاني والثالث بواقع (13-8 و31-11)، فيما فرط لاعبو النصر في فرصة نيلهم الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والرابع (25-16 و28-14).

ختام الدور ربع النهائي

بيروت اللبناني - منتخب الإمارات 19:00

دينامو اللبناني - سلا المغربي 21:00 من مدرجات «سلة دبي»