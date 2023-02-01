لجنة الحكام في اتحاد بناء الأجسام تبحث خطة 2023

بحثت لجنة محكمي بناء الأجسام أول من أمس، خطتها المقبلة لاستقبال منافسات العام الحالي 2023، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد الحكم الدولي فيصل الغيص الزعابي، والسكرتير الفني للاتحاد عبدالمجيد يزبك، و14 حكماً من الدوليين والمحليين، بدوره أكد الأمين العام للاتحاد محمد المري، أن توجيهات الشيخ عبدالله الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد تؤكد العمل على تطوير الجانب التحكيمي، ليواصل الحكام ظهورهم المميز على كل المستويات، امتداداً لنجاحهم خلال بطولات آسيا والعالم ودولية الفجيرة ودولية دبي في الفترة الماضية.

من جانبه، أكد أفيصل الزعابي في تصريحات صحافية أنه تم التطرق إلى أبرز التعديلات التي طرأت على اللعبة لتعميمها وتطبيقها، إضافة إلى التحديات التي تصادف الحكام الدوليين خلال البطولات.