شرطة دبي تعيد خاتماً ذهبياً لسيدة بعد فقدانه بـ 15 دقيقة في «سلة دبي»

تمكنت اللجنة الأمنية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، التابعة لشرطة دبي، من إعادة خاتم ذهبي لسيدة، بعد فقدانه بـ15 دقيقة في مدرجات صالة النصر، خلال متابعتها لمباريات دوري مجموعات البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ32، وتمتد حتى الخامس من فبراير الجاري، بمشاركة تسعة من نخبة منتخبات وأندية القارتين الآسيوية والإفريقية.

وقال الوكيل أول في شرطة دبي ونائب رئيس اللجنة الأمنية، سليم راشد، لـ«الإمارات اليوم»: «تعمل اللجنة الأمنية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، وبتوجيهات ومتابعة مباشرة من رئيس اللجنة المقدم في شرطة دبي، محمد علي راشد أهلي، على توفير أعلى متطلبات السلامة وأمن وراحة الجمهور، والاستجابة بالسرعة القصوى للتعامل مع أي بلاغ يرد إلى عناصر اللجنة، من ضمنها إعادة المفقودات والمعثورات لأصحابها، بالصورة ذاتها للبلاغ الذي تقدمت به سيدة من الجنسية اللبنانية، مساء الأحد الماضي، عن فقدانها خاتماً ذهبياً في مدرجات صالة نادي النصر، خلال متابعتها لمباراة الرياضي اللبناني وسلا المغربي في دوري المجموعات، ونجاح عناصر اللجنة في إعادة الخاتم في غضون 15 دقيقة». وأوضح: «تعامل عناصر اللجنة بالكفاءة المعهودة عن شرطة دبي مع البلاغ المقدم، وتحديد المكان الذي فقدت فيه السيدة خاتمها، وإعادته إليها، لنواصل بذلك، ولعام جديد من الوجود في بطولات دبي الدولية لكرة السلة، الحفاظ على نسبة 100% من النجاح في إعادة المعثورات والمفقودات الثمينة لأصحابها، ومن ضمنها في هذه النسخة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، إعادة هاتفين ومحفظتين». وأكد سليم أن المشجعة اللبنانية أبدت سعادتها باستعادة خاتمها في غضون 15 دقيقة. وقال: «تمتلك شرطة دبي سجلاً حافلاً في إعادة المفقودات، وإدخال البهجة في نفوس أصحابها، فالعناصر الشرطية مدربة على أعلى مستوى من خلال الخضوع لدورات تدريبية دائمة في التعامل مع المعثورات، والحفاظ عليها، وأرشفتها، وتسجيل بياناتها، حتى تسليمها لأصحابها».

واختتم: «خلال وجودي الدائم منذ عام 2002 مع اللجان الأمنية العاملة في بطولات دبي الدولية، نجحنا في التعامل بالكفاءة ذاتها مع جميع البلاغات المقدمة، وإعادة المفقودات والمعثورات لأصحابها في اليوم ذاته، أو بحد أقصى 24 ساعة، وهو جزء من آليات عمل نعمل بها وفق مبادرات شرطة دبي في إسعاد المجتمع».

مباريات اليوم

الوحدة السوري X منتخب الإمارات 17:00

سترونغ غروب الفلبيني X دينامو اللبناني 19:00

الرياضي اللبناني X بيروت اللبناني 21:00